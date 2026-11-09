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"Буде цікаво": Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним і Сі Цзіньпіном

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
747
"Буде цікаво": Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним і Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) наступного тижня. Очільник Білого дому переконаний, що розмова має бути цікавою, а переговори стосуватимуться денуклеаризації та війни в Ірані.

Про це повідомляє Reuters. Саміт відбудеться 18–19 листопада в китайському місті Шеньчжень.

Президент США розкрив можливі теми зустрічей

Як зазначається, Дональд Трамп припустив, що під час майбутнього саміту АТЕС у Китаї проведе зустрічі з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. За його словами, можливими темами переговорів будуть припинення війни в Ірані та денуклеаризація.

Про наміри поїхати до Китаю Трамп повідомив журналістам перед від'їздом із Флориди до Вашингтона.

"Одна із зустрічей, я думаю, буде з президентом Путіним та президентом Сі, і це буде цікаво. Ми говоримо про багато речей, зокрема про денуклеаризацію, але ми будемо говорити про багато речей. Ми намагаємося покласти край війні в Ірані", – сказав він.

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Нагадаємо, днями Китай уперше офіційно підтвердив, що розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі лідерів КНР, США та Росії. Йдеться про потенційні переговори Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна. Проте, остаточної домовленості поки немає, а експерти сумніваються, що сторони зможуть досягти вагомих результатів через розбіжності в інтересах трьох країн.

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також допустив можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. За даними The Wall Street Journal, одним із питань, яке могли б обговорити лідери, є завершення війни в Україні.

Як писав OBOZ.UA, одне з видань зазначало, що Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін можуть спробувати переглянути чинний світовий порядок і розподілити сфери впливу на планеті. Такі побоювання виникли після пропозиції російського диктатора провести тристоронній саміт за участю лідерів США, Росії та Китаю.

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