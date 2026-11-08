Коли серед умов чергового переговорного пакета з'являються гарантії безпеки, це щоразу дає Україні сильну карту. І йдеться не лише про те, що саме нам пропонують зараз. Є ще одне запитання: а що там із "запевненнями щодо безпеки" за Будапештським меморандумом?

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Якщо вони діють, то чому не працюють? Якщо не діють, то що саме Україна отримала в обмін на відмову від ядерного статусу й передачу ядерного арсеналу Росії? І якщо отримані тоді компенсації та зобов'язання щодо безпеки виявилися неспівмірними з тим, від чого Україна відмовилася, то чи не повинна вона поставити питання про перегляд усієї конструкції Будапештського меморандуму?

Наприклад, офіційно констатувати, що Росія та інші підписанти не виконали взятих на себе зобов'язань, і вимагати юридично визначити наслідки цього порушення. Зокрема, поставити питання про перегляд зобов'язань України, що випливали з тодішніх домовленостей, і про відновлення втрачених гарантій безпеки – у той чи інший спосіб.

Звісно, нерозумно вимагати від Росії фізично повернути ядерні боєголовки. Нехай уже самі їх нюхають. Але ядерні матеріали та ліквідація ядерної інфраструктури коштували чималих грошей. І якщо Росія не хоче добровільно компенсувати Україні завдані збитки та невиконані зобов'язання, то давайте хоча б з'ясуємо юридичний статус заморожених у Європі російських державних активів. Можливо, їх вистачить принаймні на частину компенсації.

Та й відмова України від статусу ядерної держави в цьому світлі має доволі дивний вигляд. Якщо зобов'язання щодо безпеки, заради яких Україна відмовилася від ядерної зброї, тепер фактично трактуються як декларація без дієвих механізмів виконання, виникає цілком закономірне запитання: чому зобов'язання України за тодішніми домовленостями й досі вважаються безумовно чинними?

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