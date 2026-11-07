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Буданов: Україна точно переживе цю зиму

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
276
Буданов: Україна точно переживе цю зиму
Кирило Буданов. Ілюстративне фото. Джерело: канал Буданова в Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 6 листопада заявив, що Росія намагається використати зимовий період для тиску на українське суспільство. Водночас він запевнив, що Україна пройде цю зиму, хоча це буде непросто.

Буданов в інтерв’ю американському телеканалу CBS News пояснив, що російські окупанти прагнуть завдати максимальної шкоди українській критичній інфраструктурі. У Кремлі сподіваються, що наслідки таких атак викличуть соціальне невдоволення, вуличні протести та зрештою змусять Україну поступитися національними інтересами.

"[Російські окупанти хочуть – ред.] завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі – чим, вони сподіваються, ну, в їх розумінні, створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до, ну, по суті, здачі національних інтересів. Але цього не буде", – сказав керівник ОП.

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Зимові випробування

Попри складну ситуацію з енергетикою та загрозу нових російських атак, Буданов переконаний, що Україна зможе пройти опалювальний сезон.

"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде", – резюмував він.

Тим часом президент Володимир Зеленський 6 листопада у вечірньому зверненні попередив про загрозу нового масованого удару Росії. За даними української розвідки, окупанти готують атаки по енергетичній інфраструктурі, мостах через Дніпро та цивільних об'єктах.

Загроза енергетиці

За словами Зеленського, розвідка попередила про підготовку Росією нового масованого удару. Серед потенційних цілей – об'єкти енергетики, мости через Дніпро та цивільна інфраструктура.

Повітряні сили та Сили оборони готуються до відбиття атаки. Однак президент визнав, що це непросте завдання. Він наголосив на потребі України в ракетах-перехоплювачах для зенітних ракетних комплексів Patriot. За його словами, у цьому питанні важлива кожна домовленість і кожен день постачання.

Наслідки атак

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Основними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що окупанти атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у дев'яти областях. Під ударом опинилися великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині, а також важливі підстанції, зокрема в західній частині країни.

У компанії ДТЕК повідомили про зупинку генерації на трьох своїх теплоелектростанціях.

За даними Повітряних сил, українська протиповітряна оборона збила або подавила 309 повітряних цілей. Серед них:

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 / "Циркон";
  • 49 із 59 крилатих ракет Х-101 / Х-59 / Х-69 / "Іскандер-К";
  • 257 із 289 ударних безпілотників.

Відключення світла

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру в багатьох регіонах України продовжують діяти графіки відключень електроенергії. Застосовують від двох до чотирьох черг обмежень, що може означати понад 12 годин без світла.

Агентство Bloomberg 3 листопада повідомляло, що після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США Росія може посилити удари по українській енергетиці напередодні зими.

На тлі цих загроз Кирило Буданов заявив, що Україна переживе складний зимовий період, а розрахунок Росії на внутрішню дестабілізацію не виправдається.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 6 листопада ворог запустив дрони і балістику по Києву та області: є постраждалі.

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