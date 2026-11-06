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Буданов очолить делегацію України на переговорах із РФ в Абу-Дабі: чи очікують на прорив

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
171
Буданов очолить делегацію України на переговорах із РФ в Абу-Дабі: чи очікують на прорив
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Джерело: GettyImages

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на тристоронніх переговорах із Росією за посередництва США. Зустріч відбудеться 10 та 11 листопада в Абу-Дабі (ОАЕ). Буданов не очікує на суттєвий прорив, проте вважає сам факт безпосередньої зустрічі представників двох країн ознакою певного прогресу.

Про це він повідомив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News 6 листопада. За словами кореспондента Ейдана Стретча, керівник ОП особисто підтвердив йому, що очолить українську делегацію на переговорах.

Як зазначив журналіст, у лютому Буданов уже керував українською переговорною групою під час перших обговорень, а тепер знову представлятиме Україну в цьому форматі.

Водночас керівник ОП не радить розраховувати, що зустріч стане вирішальною. 

"Повторю ще раз: ці переговори – не останні. Вони не є фінальними. Ми говоритимемо лише про готовність до завершення війни, що триває. Чого вдасться досягти? Утримаюся від відповіді. Побачимо вже за кілька днів", – зазначив він.

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Попри стримані очікування, Буданов вважає саму згоду української та російської делегацій на особисту зустріч ознакою певного прогресу.

Кореспондент CBS News окремо відзначив бойовий досвід Буданова, який він має ще з 2014 року. На думку журналіста, це допоможе українському та російському представникам краще порозумітися під час обговорення технічних аспектів можливого припинення вогню, адже обидві сторони мають військовий досвід.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оголосив про підготовку першої з лютого тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, американська сторона розробляє пропозиції, які мають забезпечити змістовне обговорення та допомогти просунутися до завершення війни.

Серед головних тем Кушнер назвав гарантії безпеки для України та формування ширшої архітектури безпеки в Європі. Він також наголосив, що Вашингтон прагне узгодити практичні домовленості, які враховуватимуть безпекові занепокоєння всіх сторін і зменшать ризик майбутніх конфліктів.

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