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Брюссель готовий відкрити нові кластери для України і Молдови: Марта Кос сказала, коли це може відбутися

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Брюссель готовий відкрити нові кластери для України і Молдови: Марта Кос сказала, коли це може відбутися
Європейські посадовці уважно стежать за процедурами у Верховній Раді. Джерело: eu-ua.kmu.gov.ua

Європейський Союз готується розблокувати черговий етап офіційних перемовин щодо приєднання України та Молдови до блоку. Йдеться про відкриття ще двох напрямів переговорів щодо євроінтеграції обох країн.

Головною умовою для цього залишається успішне голосування у Верховній Раді за необхідні євроінтеграційні закони. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що нові кластери можуть відкрити вже наступного тижня під час міжурядової конференції.

Що потрібно для відкриття нових кластерів

Європейські посадовці уважно стежать за процедурами у Верховній Раді, зокрема за ухваленням законопроєкту про освіту.

Марта Кос зазначила, що після позитивного рішення парламенту державам-членам ЄС доведеться прискорити процедуру. Вона також додала, що позитивне рішення очікується під час міжурядової конференції.

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"Ми дуже добре обізнані про процедури у Верховній Раді щодо подання законопроєкту про освіту, але сподіваємося, що закон пройде Раду. Як тільки це станеться, звичайно, державам-членам доведеться прискорити процедуру, але так, можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня під час IGC (міжурядової конференції – ред.)", – зазначила єврокомісарка.

За її словами, ЄС також сподівається дуже скоро відкрити ще два кластери для Молдови – і всі вони мають бути відкриті до кінця року.

Які кластери можуть відкрити

Йдеться про кластер №2 "Внутрішній ринок" та кластер №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Тривалий час їхнє відкриття блокувала Угорщина, вимагаючи від Києва поступок у питанні прав національних меншин.

Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, в ЄС і, зокрема, Єврокомісії, розробляють "дорожні карти" для вступу України, Молдови, Албанії та Чорногорії, які мають передбачати чіткий покроковий шлях до членства в блоці. Також для країн планують визначити орієнтовні терміни завершення переговорів за умови проведення необхідних реформ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще на початку вересня заявила про цільову підтримку країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу.

На даному етапі Україна та ЄС відкрили переговори щодо кластера "Основи", який став першим тематичним блоком у процесі вступу нашої держави до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, основоположних прав і свобод, демократичних інституцій, реформи держуправління та економічних критеріїв.

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