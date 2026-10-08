Британія виділила ''зимовий пакет'' допомоги Україні: скільки грошей і на що витратять

Велика Британія оголосила про виділення 54 млн фунтів стерлінгів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні напередодні п’ятої зими повномасштабної війни. Кошти спрямують на ремонт енергетичної інфраструктури, забезпечення резервного живлення, підтримку опалення та водопостачання для українців.

Відео дня

Про новий пакет оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час першого візиту до України на цій посаді. Він також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, а також відвідав місце російського удару в Прилуках на Чернігівщині.

Допомога перед зимою

Як зазначили в британському уряді, підтримка має допомогти українцям пережити зимові місяці на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру. Під час візиту Мілібенд побував біля пошкодженого житлового будинку в Прилуках, де після російської атаки тривали пошуково-рятувальні роботи.

Міністр поспілкувався з місцевими жителями та рятувальниками, які брали участь у ліквідації наслідків удару. Він заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, зокрема в питаннях енергетичної стійкості, безпеки та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

РЕКЛАМА

Мілібенд також повідомив про нові санкції проти приблизно 40 осіб і компаній, які працюють у фінансовому, нафтовому та технологічному секторах Росії. За задумом британської сторони, обмеження мають ускладнити постачання для російської воєнної машини та скоротити джерела її фінансування.

На що спрямують кошти

Із загальної суми 54 млн фунтів стерлінгів 20 млн передбачили на енергетичну безпеку України. Ці гроші використають для підтримки аварійних ремонтних бригад, відновлення пошкодженої енергомережі та забезпечення електроенергією під час відключень.

Головні історії дня

Зокрема, фінансування охоплює:

аварійний ремонт української енергетичної інфраструктури після російських ударів;

закупівлю резервних генераторів;

розвиток сонячної енергетики для забезпечення електропостачання під час відключень;

впровадження технологій, які допоможуть Україні диверсифікувати джерела електроенергії.

Ще 34 млн фунтів спрямують на підтримку опалення та водопостачання для українських родин напередодні зими. Частину допомоги надаватимуть безпосередньо людям у вигляді грошових виплат.

РЕКЛАМА

Британський уряд працюватиме над реалізацією цієї частини пакета разом з українською владою та гуманітарними організаціями. Серед партнерів названі ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Український Червоний Хрест.

Окремо Велика Британія оголосила про виділення 6,3 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських зусиль із розслідування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Про це Мілібенд заявив після відвідування лікарні в Києві, де проходять лікування українські військові, зокрема ті, хто зазнав тяжких поранень на фронті.

РЕКЛАМА

Британський уряд також нагадав, що під час попередньої зими, коли температура в Україні опускалася до мінус 20 градусів, країна допомагала забезпечувати генераторами понад мільйон вразливих цивільних і відновлювати пошкоджені системи водопостачання та опалення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Британія вдарила по Росії новими санкціями. Стало відомо, хто потрапив під нові обмеження.