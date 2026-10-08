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Британія вдарила по Росії новими санкціями: хто потрапив під обмеження

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read4 хв
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Франція вирішила захистити російського олігарха
Британія також запровадила санкції щодо 12 нафтових танкерів. Джерело: globalsanctions.com, колаж OBOZ.UA

Велика Британія оголосила про запровадження масштабного пакета санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії фінансувати та забезпечувати її війну. Під обмеження потрапили російські нафтові компанії, танкери тіньового флоту, криптовалютні біржі, платіжні платформи та постачальники товарів для російських військових потреб.

Загалом нові санкції охоплюють до 38 нових категорій. Про це повідомив уряд Великої Британії.

Санкції проти російських нафтових компаній

Сьогодні Велика Британія запровадила санкції проти ще двох російських нафтових компаній – "Зарубіжнафта" та "ІНК Капітал".

Британія стала першою країною з "Великої сімки", яка запровадила санкції проти чотирьох найбільших російських нафтових компаній. З урахуванням сьогоднішніх обмежень британські санкції тепер охоплюють понад 90% загальної потужності російського нафтовидобутку.

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У Великій Британії зазначили, що санкції мають не лише зупинити потік російських нафтових грошей, а й перекрити шляхи обходу санкційного режиму. Зокрема, це має ускладнити великим російським нафтовим компаніям перемаркування своєї нафти під назвою несанкціонованої організації.

Під санкції потрапили танкери тіньового флоту

Британія також запровадила санкції щодо 12 нафтових танкерів, які входять до складу російського тіньового флоту. Загальна кількість танкерів, що підпадають під британські санкції, тепер перевищує 600.

У британському уряді зазначили, що ці судна є частиною мережі незаконної торгівлі російською нафтою. Танкери тіньового флоту часто старше 20 років, використовують обманні методи судноплавства для обходу санкцій і можуть ходити під хибними прапорами.

У межах цієї операції Британія переслідує не лише судна, які вже перебувають у морі, а й тих, хто забезпечує ланцюжок поставок для переміщення російської нафти по всьому світу.

Обмеження проти криптобірж і платіжних платформ

Новий пакет також передбачає санкції проти трьох криптовалютних бірж та двох платіжних платформ. Серед них – три організації, пов'язані з Киргизстаном, та одна, пов'язана з фізичною особою.

У Британії підозрюють, що ці організації використовуються Росією для обходу фінансових санкцій. Дві з них, за даними британської сторони, обробляли та сприяли транзакціям із мережею A7.

Мережа незаконного фінансування "А7", яку підтримує Кремль, використовується для обходу міжнародних санкцій проти російського фінансового сектору. Минулого року мережа заявила про переміщення понад 90 мільярдів доларів, що еквівалентно приблизно половині щорічних військових витрат Росії.

У Британії вважають, що відключення цих платформ ускладнить доступ до коштів та їхнє переведення для тих, хто перебуває під санкціями.

Санкції проти постачальників товарів для російської армії

До нового пакета також увійшли 17 організацій та приватних осіб, які беруть участь у постачанні товарів, які Велика Британія, США та ЄС вважають життєво важливими для продовження військових дій Росії. Йдеться, зокрема, про товари загального високого пріоритету (CHP).

Серед них – російські імпортери верстатів, електроніки та матеріалів, які мають вирішальне значення для виробництва російських балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів.

У Британії зазначили, що переміщення цих товарів має глобальний характер, а окремі особи та організації маскують незаконну торгівлю з Росією через треті країни.

Сьогоднішні заходи також передбачають внесення до санкційного списку громадянина Європи через його зв'язок з організацією з третьої країни, яка експортує верстати до Росії. У Британії наголосили, що Росія використовує ці верстати для своєї військової техніки, тому така торгівля приносить їй матеріальні вигоди на полі бою.

"Послання просте: якщо ви допомагаєте Росії фінансувати чи оснащувати цю війну, ви зіткнетеся з наслідками".

Як повідомляв OBOZ.UA, Велика Британія не скасовуватиме власні санкції проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, попри рішення Європейського Союзу виключити їх із санкційного списку. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернгем заявив, що Лондон не погоджується з рішенням ЄС і вважає, що санкції проти російських бізнесменів мають зберігатися як інструмент тиску на Москву.

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