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Британія пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних дронів: що відомо

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
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Британія пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних дронів: що відомо
Прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем

Лондон прискорить передачу Україні британських ракет LMM, які довели свою ефективність у боротьбі з російськими реактивними безпілотниками. Із пакета зенітних ракет на 45 млн фунтів стерлінгів на 10 млн фунтів постачання озброєння пришвидшать, щоб задовольнити найнагальніші потреби України напередодні зими.

Про відповідні плани повідомив британський уряд напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона, запланованого на середу, 14 жовтня. Загалом Велика Британія зобов’язалася виділити 1,6 млрд фунтів стерлінгів на постачання понад 5000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років.

Британія посилює військову підтримку України

Йдеться про легкі багатоцільові ракети Lightweight Multirole Missiles (LMM) британського виробництва. Вони показали високу ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками, які Росія використовує для атак на Україну.

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Чому Трамп боїться тиснути на Кремль

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наголосив, що підтримка України має вирішальне значення для безпеки його країни, а українські військові повинні мати все необхідне для протидії російській агресії. Він запевнив, що Лондон підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і надалі нарощуватиме допомогу.

Також Бернем доручив міністрам підготувати додаткові санкції, нові пакети військової допомоги та фінансову підтримку, щоб надати Україні необхідну допомогу вже протягом найближчих тижнів.

Лондон закликає посилити обмеження проти Росії

Велика Британія також закликає міжнародних партнерів повністю запровадити заборону на надання морських послуг для експорту російського скрапленого природного газу (СПГ).

Міністр оборони Джон Гілі порушить це питання під час зустрічей у межах заходів Міжнародного валютного фонду в Бангкоку, закликаючи союзників приєднатися до відповідних обмежень. Напередодні, у вівторок, із таким самим закликом до партнерів звернувся міністр закордонних справ Великої Британії під час Варшавського безпекового форуму.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському після закликів президента США Дональда Трампа змінити українське керівництво. Стрітінг наголосив, що повномасштабну війну розпочав російський диктатор Володимир Путін і саме він може її припинити. Водночас британський міністр зазначив, що Лондон хотів би бачити жорсткіші санкції проти Росії.

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