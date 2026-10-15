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Британія передала Україні нові ракети Storm Shadow для ударів по Росії – Bloomberg

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Британія передала Україні нові ракети Storm Shadow для ударів по Росії – Bloomberg
Ракета Storm Shadow на ракетному заводі в Стівеніджі, Англія

Велика Британія передала Україні додаткові далекобійні крилаті ракети Storm Shadow, які дозволять українським силам завдавати ударів по військових об’єктах Росії. Постачання має допомогти зірвати російські плани атакувати цивільну інфраструктуру України напередодні зими.

Про нову партію ракет повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією. За їхніми словами, питання постачання обговорювали прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент України Володимир Зеленський під час візиту українського лідера до Лондона в середу.

Кількість переданих ракет офіційно не розголошували.

Підтримка України

Велика Британія та інші союзники України посилюють підтримку Києва на тлі останніх рішень адміністрації президента США Дональда Трампа. Зокрема, йдеться про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

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У середу Зеленський в інтерв’ю програмі Piers Morgan Uncensored заявив, що відчув себе зрадженим через останні події. Серед них він назвав домовленість щодо дизельного пального, оголошення Трампа про енергетичне перемир’я та проблеми з доступом українських військових до супутникових технологій SpaceX.

За даними Bloomberg, позиція Лондона щодо ударів по російських об’єктах відрізняється від підходу Вашингтона. У Великій Британії вважають, що Україна не повинна припиняти такі атаки, поки Москва не зробить того самого.

Дальність ракет

Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow із 2023 року. Спочатку їх використання обмежували територією України, де тривають бойові дії. Наприкінці 2024 року українські сили вперше застосували ці ракети для ударів по військових цілях безпосередньо в Росії.

Storm Shadow виробляє компанія MBDA. Це високоточні авіаційні крилаті ракети, здатні долати відстань понад 250 км. Вони летять на високій швидкості поблизу поверхні землі, що ускладнює їх перехоплення російською протиповітряною обороною.

За інформацією джерел Bloomberg, Велика Британія вважає удари по російських об’єктах, причетних до атак на цивільне населення та інфраструктуру України, оборонними діями.

Нові розробки

Останніми тижнями Росія нарощувала виробництво реактивних безпілотників і ракет, щоб посилити удари по Україні. На думку співрозмовників Bloomberg, Києву важливо мати засоби для протидії цим атакам.

Адміністрація Трампа закликала Україну припинити удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах. Однак у четвер українські атаки відновилися у відповідь на продовження російських ударів по енергетичних об’єктах України.

У серпні Бернем заявив, що Велика Британія передасть Києву креслення далекобійних ракет, щоб Україна могла налагодити їх виробництво на власній території. На реалізацію цього плану потрібен час.

Крім того, Британія розробляє дешевші далекобійні засоби ураження, які Україна зможе використовувати без залежності від американських компонентів і даних.

Британський уряд відмовився коментувати інформацію про нове постачання Storm Shadow. Лондон також не розкриває загальну кількість цих ракет, переданих Україні від початку повномасштабної війни.

Раніше OBOZ.UA розповідав про ракети Storm Shadow, Нептун та Фламінго. Куди влучають ці ракети і скільки вони коштують.

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