Протистояння між українськими правоохоронними органами дедалі більше нагадує старі міліцейські розбірки, де замість боротьби з корупцією головною метою стає дискредитація конкурентів. НАБУ, САП, ДБР та Офіс генпрокурора обмінюються звинуваченнями й компроматом, ставлячи під сумнів саму ідею незалежного правосуддя.

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Про це заявив політичний експерт Олексій Буряченко, коментуючи конфлікти між правоохоронними відомствами.

За його словами, одні органи викривають можливу корупцію в оточенні інших, а ті у відповідь оприлюднюють записи про ймовірні хабарі та домовленості щодо судових рішень. При цьому кожна сторона називає себе захисником закону, а опонентів звинувачує у спробах зірвати розслідування.

"Компромат проти компромату. Кримінальне провадження проти кримінального провадження. Око за око. І кожен вважає себе єдиним справжнім борцем із корупцією", – зазначив Буряченко.Експерт наголосив, що підозри в корупції мають однаково ретельно перевірятися як в Офісі генпрокурора та ДБР, так і в НАБУ та САП. Незалежність антикорупційних органів не повинна перетворюватися на недоторканність їхнього керівництва та оточення.

"Інакше ми отримаємо кілька конкуруючих силових систем, кожна з яких вимагатиме відповідальності від інших, але недоторканності для себе", – попередив експерт.На думку Буряченка, така міжвідомча боротьба дорого обходиться державі та підриває довіру до правоохоронної системи.

"Це вже не боротьба з корупцією. Це боротьба за право самим вирішувати, кого можна чіпати, а кого – ні", – підсумував Буряченко.