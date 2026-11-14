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Болгарія відмовила Україні у фінансовій допомозі і заявила, що не буде постачати зброю: у чому причина

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
747
Болгарія відмовила Україні у фінансовій допомозі і заявила, що не буде постачати зброю: у чому причина
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев. Джерело: GettyImages

Болгарія не виділятиме коштів на фінансову підтримку України та більше не постачатиме їй зброю і боєприпаси зі складів своєї армії. Причиною є значний дефіцит бюджету та проблеми з державними резервами.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев журналістам у Дубліні. Його слова цитує G4Media.

Глава уряду пояснив, що за нинішніх обставин Болгарія не має фінансових можливостей для допомоги Києву. Водночас він наголосив, що не перешкоджатиме іншим країнам Євросоюзу надавати Україні фінансову підтримку.

Радев зазначив, що Болгарія готова обговорювати механізми, які гарантуватимуть спрямування коштів на гуманітарну допомогу, забезпечення електроенергією та медичні потреби, а не на закупівлю зброї.

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Якщо ж країна долучиться до програми як гарант, прем'єр наполягатиме на тому, щоб частину фінансування спрямовували на підтримку болгарської громади, яка проживає в кількох регіонах України.

Водночас Радев заявив, що Болгарія підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру. Однак особисто він не поділяє підходу до встановлення миру "з позиції сили", вважаючи, що це призводить до нових жертв і руйнувань, а також посилює ескалацію конфлікту, створюючи загрозу для всього світу.

Болгарія має найбільшу серед країн Євросоюзу історичну громаду в Україні, зазначив Радев. Він висловив занепокоєння тим, що її представники продовжують гинути внаслідок війни. За словами прем'єра, уряд має допомогти їм якомога швидше повернутися до мирного життя, а поки цього не сталося – забезпечити доступ до освіти, медичної допомоги, електроенергії та опалення. Вирішити ці проблеми за допомогою інвестицій у військові фонди, наголосив він, неможливо.

Водночас Радев заявив, що Болгарія більше не передаватиме озброєння та боєприпаси з армійських складів.

"Ми більше не постачаємо зброю та боєприпаси зі складів болгарської армії", – сказав прем'єр.

Радев пояснив, що у 2022–2023 роках болгарські військові заводи експортували надзвичайно великі обсяги продукції, однак згодом поставки поступово скорочувалися. Це він пов'язав зі зміною характеру війни: якщо спочатку була гостра потреба в боєприпасах вітчизняного виробництва, то тепер зріс попит на безпілотники.

Також прем'єр повідомив, що Болгарія підтримала декларацію про ключові принципи європейської безпеки, але із застереженнями щодо її преамбули. Софія наполягала на тому, щоб у документі згадали про мирні переговори щодо України, які вже розпочалися, та необхідність їх підтримки.

Нагадаємо, Польща також поки не виділятиме додаткових коштів на закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск пояснив це значними витратами на власне озброєння, високим бюджетним дефіцитом та обмеженими фінансовими можливостями. Водночас він наголосив, що Варшава продовжує допомагати Україні.

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