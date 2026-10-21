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Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України: подробиці рішення уряду

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України: подробиці рішення уряду
Румен Радев обрізав військову допомогу Сила оборони. Фото ілюстративне

Болгарія більше не буде фінансувати закупівлі летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF). Влада країни стверджує, що підтримує український суверенітет і територіальну цілісність, проте "відкидає логіку нескінченної військової конфронтації".

Відповідне рішення уряд Румена Радева ухвалив на засіданні 21 жовтня. Про це пише Novinite.com, посилаючись на інформацію прес-служби Ради міністрів.

Позиція "конструктивного утримання"

"Болгарія фінансуватиме виключно нелетальну допомогу Україні", – заявили в уряді. Окрім цього, невійськова допомога країни має спрямовуватися в першу чергу до регіонів з етнічним болгарським населенням.

Офіційна Софія вважає, що таке "конструктивне утримання" відповідає стратегічному інтересу держави припинити воєнні дії біля своїх кордонів.

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"Зосередження виключно на невійськовій допомозі є чітким сигналом для міжнародної спільноти про те, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, але відкидає логіку нескінченної військової конфронтації та шукає шляхи відкриття дипломатичних каналів для переговорів", – стверджують у Раді міністрів Болгарії.

Це рішення знаменує собою другу форму військової допомоги, припиненої з моменту приходу до влади адміністрації "Прогресивної Болгарії". Раніше уряд вирішив не передавати Києву зброю з арсеналів болгарської армії.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов звернувся до НАТО з проханням про посилення оборони від безпілотників та інших повітряних загроз на тлі серії атак на цивільні судна в Чорному морі. Софія попросила союзників надати бойову авіацію, зенітно-ракетні комплекси, системи протидії дронам і патрульні літаки, фактично запросивши весь доступний спектр відповідних спроможностей.

– Окрім цього, до 30 жовтня Болгарія планує приєднатися до ініціативи Північноатлантичного альянсу з протидії безпілотникам у Чорному морі.

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