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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народний депутат України

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Новини політики / Думки
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Бізнес чи укриття? Пропоную три зміни до ідеї уряду

Бізнес чи укриття? Пропоную три зміни до ідеї уряду
Ілюстративне фото. Укриття. Джерело: freeradio.com.ua

Про ідею уряду зупиняти роботу бізнесу з 04 грудня, який не має укриття.....

Почитав коментарі під попереднім відео. "Немає укриття – міняй державу". "А як перевірятимуть? Адже самі перевіряльщики повинні бути в бомбосховищах". І найточніше: "Вся держава в одному прикладі".

Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.

Тому пропонуємо 3 зміни:

– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;

– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;

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– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….

Станом на зараз підписали:

  1. Железняк Я. І.
  2. Хлапук М. М.
  3. Безугла М. В.
  4. Балога В. І.
  5. Устенко О. О.
  6. Горенюк О. О.
  7. Коваль О. В.
  8. Видолоб Д. В.
  9. Мовчан О. В.
  10. Салійчук О. В.
  11. Леонов О. О.
  12. Богданець А. В.
  13. Юрчишин Я. Р.
  14. Васильченко Г. І.
  15. Камельчук Ю. О.
  16. Микиша Д. С.
  17. Рєзнікова В. В.
  18. Радіна А.О.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ярослава Железняка
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