Про ідею уряду зупиняти роботу бізнесу з 04 грудня, який не має укриття.....

Відео дня

Почитав коментарі під попереднім відео. "Немає укриття – міняй державу". "А як перевірятимуть? Адже самі перевіряльщики повинні бути в бомбосховищах". І найточніше: "Вся держава в одному прикладі".

Те саме, тільки у більш дипломатичному стилі отримав в зверненнях від бізнес-асоціацій.

Тому пропонуємо 3 зміни:

– бізнес сам вирішує, чи працювати в жовту тривогу;

– кожен працівник сам оцінює загрозу і може піти в укриття;

– обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Проєкт постанови Ради – СЕДО №2382340, відкритий для підпису всім народним депутатам. До 4 грудня залишилось 37 днів….

Станом на зараз підписали:

Железняк Я. І. Хлапук М. М. Безугла М. В. Балога В. І. Устенко О. О. Горенюк О. О. Коваль О. В. Видолоб Д. В. Мовчан О. В. Салійчук О. В. Леонов О. О. Богданець А. В. Юрчишин Я. Р. Васильченко Г. І. Камельчук Ю. О. Микиша Д. С. Рєзнікова В. В. Радіна А.О.

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