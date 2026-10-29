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"Білий дім стає на коліна перед Путіним": Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,4 т.
"Білий дім стає на коліна перед Путіним": Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Відео
Барак Обама різко засудив політику Трампа і згадав українців. Джерело: Скриншот з відео

Колишній президент США Барак Обама розкритикував політику Дональда Трампа щодо України. За його словами, Білий дім схиляється перед російським диктатором Володимиром Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу.

Про це він сказав на передвиборчому мітингу United for Georgia. Раніше Обама також заявляв про повну некомпетентність Трампа і звинувачував його у втягуванні США у нікому не потрібну війну з Іраном.

Що відомо

"І поки ми відштовхуємо ключових союзників, таких як Канада, Білий дім схиляє коліна перед Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію", – сказав Обама.

Нагадаємо, раніше на мітингах у Клівленді та Детройті 24 жовтня Барак Обама також заявляв про повну некомпетентність чинного глави держави Дональда Трампа. За словами президента-демократа, друга каденція Трампа обернулася хаосом, жорстокістю і корупцією. Обама також звинуватив 47 президента у втягуванні США у нікому не потрібну війну з Іраном та у відвертому шахрайстві. Трамп того ж дня завдав "удару" у відповідь.

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Так, у ході передвиборчих мітингів Обама зробив низку незвично різких для нього заяв щодо Трампа та результатів двох років його президента. Зокрема, він охарактеризував другу каденцію Трампа як "два роки хаосу, жорстокості й корупції".

Так, Обама прямо заявив, що головною рисою чинної адміністрації президента включно з ним самим є "некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії".

При цьому, говорячи про Трампа, Обама вживав вислови на кшталт "ви знаєте хто" чи "цей тип у Білому домі". Подібна зневага зумовлена тим, що, за словами колишнього очільника США, Америка ще не мала президента, котрий би "так шалено відзначився у відвертому шахрайстві".

Трамп на заяви Обами відреагував того ж дня. Після дострокового голосування у Флориді він поспілкувався з журналістами – і назвав Обаму "нікудишнім президентом". Слова попередника та ідеологічного опонента Трамп пропонує вважати свідченням сили республіканців.

Допис Clash Report у соцмережі Х.Джерело: Скриншот допису

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп 26 жовтня оголосив про намір виплачувати по $1 млн за повідомлення про фальсифікації на виборах, якщо вони призведуть до арешту та засудження причетної особи. Пропозиція охоплює не лише майбутнє голосування, а й попередні вибори у Сполучених Штатах.

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