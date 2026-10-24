Більшість американців вважають Україну союзником, а Росію недружньою країною: результати опитування

Переважна більшість американських виборців – не менше 66%, – співчувають Україні в російсько-українській війні, тоді як країні-агресорці Росії співчувають лише 3%. Водночас 65% виборців США називають Україну союзником або дружньою державою, а ворогом її вважають лише 6%.

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Причому у питанні, чи є Росія безпосередньо ворогом Сполучених Штатів, чи це лише "недружня країна", ворогом її вважають 48% американців, а просто недружньою – ще 30%. Про це свідчать результати останнього опитування американської соціологічної групи YouGov.

Американська допомога

"Бажання підтримувати українців у американців трохи знизилося", констатує група YouGov. Зараз в США лише 46% виборців підтримують надання Україні військової допомоги, а 34% виступають проти. У липні 56% зареєстрованих виборців були впевнені, що США повинні надсилати таку допомогу, і тільки 28% були проти.

Обмін військовою розвідувальною інформацією з Україною сьогодні схвалює 51% виборців США, а не схвалює – 31%.

Трамп співчуває Росії

Показово, що американці розуміють – їхні симпатії лідер країни не поділяє. Зі всіх опитаних 45% вважають, що Дональд Трамп "більше співчуває Росії", і лише 16% думають, що президент США "співчуває Україні".

Також показово – у розріз з твердженнями Трампа про нібито несхильність українського президента Володимира Зеленського до переговорів 45% американських виборців впевнені, що саме український лідер більше за ватажка Кремля Володимира Путіна прагне угоди про завершення війни. Лише 9% вважають, що цього більше хоче Путін (ще 13% вважають, що обидві сторони однаково зацікавлені в домовленості).

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Імпічмент президенту

Як повідомляв OBOZ.UA, також більше половини громадян США – 54% опитаних, – підтримують оголошення імпічменту президенту Трампу. Серед них 81% демократів і близько 25% республіканців. І вже понад дві третини очікують, що демократи спробують це зробити, якщо отримують більшість у Палаті представників після виборів 3 листопада 2026 року.

На відміну від офіційних позицій Трампа, позиція американської спільноти з часом практично не змінюється. Так, і минулого року переважна більшість американців підтримувала перемогу України у війні проти Росії і схвалювала надання нашій державі американського озброєння.

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