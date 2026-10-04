"Більше можливостей захищатися": Зеленський анонсував нові домовленості з Німеччиною, які допоможуть зупинити Росію

Уранці 4 жовтня Росія знову атакувала Україну ударними дронами. У Києві під удар потрапив Північний міст, у Сумах – склад медичних препаратів, а в Дніпрі – підприємство зв'язку.

Відео дня

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. Він також зазначив, що сьогодні Київ відвідує федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, із яким Україна готує нові домовленості.

Унаслідок російських атак одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

За ніч окупанти випустили по Україні 135 ударних дронів, понад 50 із них – реактивні. Атаки охопили Київ, Дніпровщину, Харківщину, Донеччину, Сумщину та Запоріжжя.

Серед головних цілей були звичайні житлові будинки та критична інфраструктура, необхідна для повсякденного життя людей. У деяких громадах через атаки зникла електроенергія, на місцях працюють відповідні служби.

Президент наголосив, що Україна не повинна залишатися сам на сам із російським терором. Лише за цей тиждень Росія застосувала понад 1900 ударних дронів, 1700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивними.

"Росія має відповідати за цю ескалацію", – заявив Зеленський.

До Києва прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Зеленський подякував Німеччині за підтримку, наголосивши, що країна послідовно демонструє лідерство у захисті життів українців від російських ударів.

Президент зазначив, що Україна та Німеччина готують рішення, які дадуть більше можливостей для захисту України та всієї Європи.

РЕКЛАМА

"Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом", – заявив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Фрідріх Мерц прибув до Києва з офіційним візитом, який заздалегідь не анонсували. Востаннє федеральний канцлер Німеччини відвідував Україну в травні 2025 року.

Під час переговорів із Зеленським сторони мають обговорити підтримку української енергетики та подальшу оборонну співпрацю. За даними Reuters і DW, йдеться, зокрема, про новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро, 350 млн євро на відновлення енергетичного сектору та угоду про спільне виробництво безпілотників, зокрема засобів протидії російським реактивним БпЛА.