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Білорусь звинуватила Україну в "атаці" на вантажівку в Росії: в МЗС висловили протест

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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icon 1,2 т.
Білорусь звинуватила Україну в "атаці" на вантажівку в Росії: в МЗС висловили протест
Білорусь звинуватила Україну в атаці її вантажівки. Джерело: ілюстраційне фото, згенероване ШІ

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв’язку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до зовнішньополітичного відомства у Мінську та заявами білоруської сторони щодо нібито атаки українським дроном білоруської вантажівки у Брянській області Росії. В МЗС назвали заяву Мінська "абсурдним закидом".

Так прокоментував 9 жовтня речник МЗС України Георгій Тихий останні заяви білоруської сторони. Він наголосив, що покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності до інциденту з вантажівкою у Брянські області є безпідставним.

Білоруські погрози

"Публічні звинувачення України з боку Мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування Білорусі в конфлікт та погрозами "адекватних заходів реагування". Відкидаємо такі абсурдні закиди від країни, яка є співучасницею злочину агресії проти України та надає широке сприяння Росії у злочинній загарбницькій війни проти нашої держави", – заявив речник МЗС України.

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У МЗС засудили спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для Білорусі та свідоме нагнітання напруженості в регіоні. Білоруську сторону закликали "утримуватися від бездоказових звинувачень, погроз та інформаційних маніпуляцій".

Про що мова

Білорусь звинуватила Україну в ''атаці'' на вантажівку в Росії: в МЗС висловили протест

Повідомлення з Мінську. Джерело: скриншот

МЗС Білорусі 9 жовтня заявило про виклик тимчасового повіреного у справах України Івана Новицького у зв’язку з вчорашньою нібито атакою українського дрона на вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією в Брянській області РФ. В результаті цієї атаки, за словами білоруського відомства, громадянка Білорусі отримала важкі тілесні ушкодження.

Українському дипломату було вручено ноту протесту, в якій зазначено, що "Київ раніше попереджався про неприпустимість подібних дій". Так чи так, білоруси "застережують від повторення".

"Приналежність автомобіля була очевидною, і білоруська сторона має підстави розглядати атаку як навмисну. Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Підкреслено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь залишає за собою право на адекватні заходи реагування", – заявили у білоруському міністерстві.

Вибухи в Росії

Насправді останній раз офіційне підтверджене ураження силами ЗСУ якихось об’єктів у Брянській області відбулося ще більше тижня тому – тоді українські захисники вполювали там російські пускові установки "Іскандер".

Також у ніч проти 3 жовтня Сили оборони масово атакували Орловську область РФ. Тоді під ударом опинилася база запуску БпЛА "Цимбулова", розташована поблизу однойменного населеного пункту.

Як повідомляв OBOZ.UA, на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара" в Росії після удару захисників України загорілися вісім резервуарів із нафтою, а площа пожежі перевищила 15 тис. кв. метрів. Також були пошкоджені ділянки трубопроводів і помпова станція – пожежа на об’єкті тривала кілька днів.

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