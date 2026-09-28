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Безперервний повітряний терор Києва: "ЄС" вимагає терміново зібрати закрите засідання погоджувальної ради ВР

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
Безперервний повітряний терор Києва: "ЄС" вимагає терміново зібрати закрите засідання погоджувальної ради ВР
РФ безперервно атакує Київ
Джерело: eurosolidarity.org

Фракція "Європейська Солідарність" закликає терміново зібрати закрите засідання погоджувальної ради, а також засідання парламенту через безперервний повітряний терор держави-агресора."ЄС" також вимагає, що президент негайно зустрівся з керівництвом парламентських фракцій.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Народна депутатка стала свідком удару по будівлі Національної академії наук України.

"Я бігла по Хмельницького і почула сильний вибух, а потім чорний стовбур диму. Відразу було очевидно, що це пряме потрапляння серед білого дня, в центрі української столиці. Здавалося, чорна хмара йшла з рідного жовтого корпусу універу. Проте удар прийшовся по будівлі Академії наук, яку відразу оточила поліція, а пожежники і досі гасять згарище", – розповіла  Ірина Геращенко.

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"Це страшне сафарі ще раз свідчить, наскільки Київ і інші українські міста не захищені від реактивних шахедів, як бездарно було профукано час для модернізації і посилення ППО, в тому числі мобільних протишахедних груп. На відміну від ворога, який швидко модернізує знаряддя вбивства і нарощує їх виробництво. Де 3000 ракет? Де гроші, які пішли по кишенях пригодованих владою кишенькових структур, що за захмарними цілями продають державі дрони і ніяк не розродяться обіцяними далекобійними засобами?", – зауважує Геращенко.

"Європейська Солідарність вимагає негайного скликання закритої погоджувальної і засідання ВР з одним питанням – забезпечення ППО і ЗСУ, ситуація з укриттями. Звіт про виробництво власних ракет і антишахедних систем, які влада безкінечно анонсувала. Що з системою звʼязку і його захистом? Ці питання ми з Артуром Герасимовим вже сьогодні поставимо керівництву ВР вимогу закритої зустрічі з військовими і секретарем РНБО", – пише Геращенко.

"Зеленський зобовʼязаний негайно зустрітися з керівництвом парламентських фракцій", – наголошує співголова "Євросолідарності". .

Вона також висловила щирі співчуття постраждалим та їхнім родинам.

"Тривога в Києві знову лунає, ворог продовжує лупити по українській столиці. Зранку намагаюся додзвонитися всім знайомим співробітникам НАН, аби почути, як вони", – написала Ірина Геращенко.

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