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Серж Марко
Серж Марко

Військовий блогер

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Новини політики / Думки
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Блог |

Безкарність породжує злочини. А Трамп робить їх державною політикою

Безкарність породжує злочини. А Трамп робить їх державною політикою
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Безкарність породжує злочини.

Палата представників Конгресу 10 листопада відхилила спробу оголосити імпічмент главі Міністерства війни США Піту Геґсету, не допустивши винесення цього питання на голосування в сесійній залі.

За передачу справи до комітету проголосували 203 демократів і один незалежний законодавець. Усі 211 республіканців присутні в залі виступили проти, а ще 11 законодавців не взяли участі в голосуванні.

Єдиним республіканцем, який проголосував разом із демократами, став Томас Мессі, який ініціював процедуру імпічменту проти Геґсета, звинувативши його у вчиненні тяжких злочинів і правопорушень.

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Що цікаво, якби 11 демократів були в залі під час голосування, то в них би все вийшло. Але вони були відсутні по особистим справам, і тепер на Демократичну партію по цьому питанню валять гору лайна.

Спроба демократів оголосити імпічмент міністру оборони Піту Геґсету ганебно ПРОВАЛИЛАСЯ! Усі республіканці, за винятком Томаса Мессі – справжнього НЕВДАХИ, – проголосували на підтримку Піта, – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. – Знову ж таки: перемоги у Венесуелі та Ірані, найкращі показники набору до лав збройних сил за всю їхню історію (величезні черги охочих вступити на службу!) і небачений раніше бойовий дух – усе це призвело до ПОВНОГО ВИПРАВДАННЯ великого американського патріота".

А на наступний день нам знову обмежили Старшилд.

Проросійські куколди. Ну що ж, будемо чекати січня.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сержа Марка
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