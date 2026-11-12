Безкарність породжує злочини.

Відео дня

Палата представників Конгресу 10 листопада відхилила спробу оголосити імпічмент главі Міністерства війни США Піту Геґсету, не допустивши винесення цього питання на голосування в сесійній залі.

За передачу справи до комітету проголосували 203 демократів і один незалежний законодавець. Усі 211 республіканців присутні в залі виступили проти, а ще 11 законодавців не взяли участі в голосуванні.

Єдиним республіканцем, який проголосував разом із демократами, став Томас Мессі, який ініціював процедуру імпічменту проти Геґсета, звинувативши його у вчиненні тяжких злочинів і правопорушень.

Що цікаво, якби 11 демократів були в залі під час голосування, то в них би все вийшло. Але вони були відсутні по особистим справам, і тепер на Демократичну партію по цьому питанню валять гору лайна.

Спроба демократів оголосити імпічмент міністру оборони Піту Геґсету ганебно ПРОВАЛИЛАСЯ! Усі республіканці, за винятком Томаса Мессі – справжнього НЕВДАХИ, – проголосували на підтримку Піта, – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social. – Знову ж таки: перемоги у Венесуелі та Ірані, найкращі показники набору до лав збройних сил за всю їхню історію (величезні черги охочих вступити на службу!) і небачений раніше бойовий дух – усе це призвело до ПОВНОГО ВИПРАВДАННЯ великого американського патріота".

А на наступний день нам знову обмежили Старшилд.

Проросійські куколди. Ну що ж, будемо чекати січня.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...