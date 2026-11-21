Україна передала американській стороні та омбудсману оновлений список населених пунктів, де пропонують провести гуманітарні операції з евакуації населення за прикладом окупованих Олешок, що на Херсонщині. До переліку увійшли 15 населених пунктів, однак його надалі доповнюватимуть залежно від ситуації та потреб місцевих.

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Про це, перед зустріччю з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави також подякував першій леді США за сприяння в організації операції в Олешках, під час якої вдалося врятувати українських громадян.

За словами Зеленського, Україна спільно з головнокомандувачем Михайлом Драпатим уточнила перелік територій, де необхідно організувати гуманітарні операції. До списку увійшли населені пункти двох областей.

У Херсонщинській області евакуаційні місії пропонують провести в:

Раденську;

Костогризовому;

Голій Пристані;

Старій Збур'ївці;

Новій Збур'ївці;

Гладківці;

Великих Копанях;

Кардашинці;

Великій Кардашинці.

У Запорізькій області йдеться про:

Маячку;

Златопіль;

Дніпрорудне;

Кам'янське;

Верхню Криницю;

Василівку.

За словами глави держави, перелік населених пунктів не є остаточним. Україна продовжуватиме збирати інформацію про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, щоб визначити потреби цивільного населення та можливості проведення таких місій.

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За його словами, подальша робота залежатиме від отримання точних даних про кількість людей у кожному населеному пункті та їхній стан. Після уточнення інформації список можуть оновлювати, а гуманітарні операції додатково опрацьовувати з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, взахоплених на початку повномасштабного вторгнення Олешках російські окупанти створили гуманітарну катастрофу. До міста не завозили продуктів і медикаментів, а дороги були щільно заміновані, через що місцеві жителі не могли самостійно виїхати.

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Як писав OBOZ.UA, 1 листопада евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їм довелося долати маршрут через території Росії та Білорусі.