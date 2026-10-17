Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16: прем'єр назвав строки

Бельгія передасть Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Раніше цей процес сповільнили затримки в бельгійській програмі F-35, однак нові винищувачі вже почали надходити, що дозволяє розпочати передачу техніки Києву.

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Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі. Його цитує The Brussels Times.

Бельгія передасть 10 F-16 Україні ще цього року

Згідно із зобов'язаннями, взятими попереднім урядом Бельгії, країна має передати Україні свій парк застарілих винищувачів F-16 у міру їх заміни на нові літаки F-35. Початковий план передбачав передачу 30 одиниць F-16 до 2028 року, проте графік залежить від поетапного надходження F-35.

"Ми дещо відстали від графіка через тривалі затримки з F-35, але вони починають надходити, що дає нам можливість передати F-16 Україні. Цього року ми передамо 10 літаків", – заявив Де Вевер

Де Вевер наголосив, що Україна гостро потребує боєздатних винищувачів для захисту від російських атак. Зокрема, він зазначив, що F-16 допоможуть Україні протидіяти російським дронам.

"Україна терміново потребує боєздатних винищувачів, і ми можемо зробити свій внесок", – сказав бельгійський прем’єр.

Інші домовленості

Під час зустрічі Зеленського і Де Вевера йшлося не лише про самі літаки, а й про боєприпаси для F-16.

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Сторони обговорили можливість постачання Україні відповідних снарядів, які виробляє бельгійська оборонна компанія FN Herstal.

Де Вевер також підтвердив свою підтримку подальшого фінансування України з боку Європейського Союзу.

"Я чітко дав зрозуміти, що, на мою думку, Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну", – заявив прем'єр Бельгії.

Він додав, що має власне бачення того, як це можна зробити, однак деталі цього питання під час зустрічі із Зеленським не обговорювали. Очікується, що це розглядатиметься під час подальших дискусій європейських лідерів.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Бельгія найближчим часом передасть Україні три F-16 з модернізованою системою РЕБ. Країна має завершити процедуру погодження, оскільки ці літаки модернізували із застосуванням французьких технологій радіоелектронної боротьби, тому для їхньої передачі Україні потрібен офіційний дозвіл Франції.