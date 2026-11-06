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"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
387
"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною
Роберт Фіцо і Сергій Корецький у Львові 5 листопада. Джерело: TASR

Словаччина допоможе Україні придбати генератори, необхідні для того, щоб пережити зиму на тлі російських ударів по енергосистемі. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким заявив, що "задоволений" тим, що його країна долучилася до зусиль із полегшення для українців цих важких часів і побажав Україні зрештою здобути "справедливий і сталий мир".

Також Фіцо анонсував  масштабні спільні інфраструктурні проєкти і запропонував підтримку в зусиллях України долучитися до Європейського Союзу. Подробиці повідомляє провідне державне інформаційне агентство Словаччини TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky).

Фіцо зробив низку несподіваних заяв

У четвер, 5 листопада, у Львові відбулися міжурядові консультації України та Словаччини і переговори очільників урядів двох країн, Фіцо і Корецького.

Результатом зустрічі, пише TASR, є спеціальна резолюція із конкретними завданнями та термінами їх виконання для окремих членів уряду

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На прес-конференції після проведення четвертого спільного засідання урядів двох країн Фіцо зробив низку дещо несподіваних для нього заяв.

Зокрема, очільник словацького уряду підтвердив заходи та гуманітарну діяльність, спрямовані на допомогу народу України у тому, аби пройти сувору зиму на тлі ударів РФ по енергетиці. Йдеться, наприклад, про виділення коштів на придбання генераторів.

задоволений рішеннями, спрямованими на полегшення цих важких часів для народу України, можливо, також цією невеликою допомогою, яку ми зараз надаємо", – сказав Фіцо.

Політик висловив сподівання, що добросусідські відносини розвиватимуться в найближчому майбутньому без тіні війни, яку зараз переживає Україна.

"Ми всі від щирого серця бажаємо вам справедливого та сталого миру, і я переконаний, що колись кожен у світі зможе досягти цього справедливого та сталого миру", – заявив Фіцо.

Він також впевнений, що у повоєнний період з'являться величезні можливості для спільних словацько-українських ініціатив та співпраці – і перші кроки до них робляться вже зараз, зокрема  у сфері електричних інтерконекторів та підготовки великих проектів транспортної інфраструктури.

Фіцо наголосив на важливості автомагістрального сполучення між двома країнами.

Глава уряду Словаччини також схвалив інформацію, яку він отримав під час прямої розмови зі своїм українським колегою Сергієм Корецьким. Окрім війни, повідомив він,  сторони говорили й про міжнародну політику та "дуже серйозні амбіції" України  щодо вступу до ЄС.

"Інформація, яку я отримав від прем'єр-міністра України, є для нас безцінною, оскільки вона також дозволяє нам краще орієнтуватися в міжнародній політиці", – заявив Фіцо.

Очільник словацького уряду підтвердив підтримку Словаччиною інтеграційних зусиль України.

"Ми повністю поважаємо ваші європейські амбіції та кажемо, що кожен, хто бажає стати державою-членом ЄС, має право подати заявку, відповідати критеріям та вступити до Союзу", – сказав Фіцо.

За його словами,  Словаччина готова допомогти Україні в її інтеграційних зусиллях.

"Ми пропонуємо допомогу, пов’язану з нашим досвідом членства в ЄС, а також з досвідом, який ми отримали під час процесу вступу", – сказав Фіцо.

Політик також висловив сподівання, що незабаром відбудеться ще одна спільна зустріч урядів Словаччини та України, а також підтримав ідею  створення спільного бізнес-форуму.

Як повідомляв OBOZ.UA, після зустрічі Корецького і Фіцо у Львові 5 листопада було оголошено, що Словаччина передасть Україні три тепловози і €1 млн фінансової допомоги.

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