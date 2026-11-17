Колишній президент США Джо Байден розповів про приватну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої попередив його про серйозні наслідки вторгнення в Україну. Телефонна розмова відбулася 7 грудня 2021 року, за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

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Байден стверджує, що американська розвідка вже тоді мала докази планів Москви захопити Україну та повалити владу Володимира Зеленського. Про це йдеться в уривку з мемуарів Байдена "Обіцяй мені, Америка", який отримало видання Newsweek.

Що Байден сказав Путіну перед вторгненням

За словами Байдена, восени 2021 року американські розвідувальні служби виявили підготовку Росії до значно масштабнішої операції, ніж вторгнення на Донбас. Дані вказували на намір Путіна захопити Україну та повалити уряд Зеленського в Києві.

Під час телефонної розмови Байден прямо порушив питання про російське нарощування військової могутності. Путін заперечував агресивні наміри, а американський президент попередив його про суворі санкції та військову допомогу Україні.

"Він, як завжди, говорив загадково. Я ж ні", – написав Байден. Він також згадав реакцію російського диктатора: той "заявив про свою невинність, що було дратівливим і непереконливим".

У лютому 2022 року американська розвідка отримала дані про ретельно сплановану операцію під чужим прапором, яка мала створити привід для вторгнення. Водночас Байден стверджує, що спочатку йому було складно переконати союзників у неминучості повномасштабної війни.

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"Протягом кількох місяців я був упевнений, що Путін має намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Спершу я нікого не міг переконати. Ні європейців, ні країн НАТО, ні України", – зазначив він.

Чому союзники сумнівалися у планах Кремля

Байден пояснив скептицизм європейських партнерів кількома обставинами. Зокрема, Німеччина й надалі сильно залежала від російських енергоносіїв, а деякі європейські уряди не хотіли поглиблювати залежність від Вашингтона після напруженості під час президентства Дональда Трампа.

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Українські посадовці, за словами Байдена, також побоювалися, що публічне визнання загрози війни може дестабілізувати економіку країни.

Зрештою, американський президент вирішив розсекретити розвідувальні дані про плани Росії, хоча це могло викрити джерела та методи роботи спецслужб. Байден порівняв це рішення з провалами розвідки перед війною в Іраку 2003 року.

"Іракська війна була нав'язана світу адміністрацією, чия розвідка мала політизований характер. Але цього разу нашою метою було не розпочати війну, а запобігти її", – написав він.

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Байден описав особисті зустрічі з Путіним

У мемуарах Байден характеризує Путіна як авторитарного лідера, який прагнув не допустити перетворення України на успішну демократію, незалежну від Москви. На його думку, економічні та демократичні досягнення України могли стати загрозою для російського диктатора.

"Саме успіх України як справжньої демократії з процвітаючою економікою змусив би росіян усвідомити власну бідність та відсутність можливостей", – вважає Байден.

Він також згадав поведінку Путіна під час особистих зустрічей. За словами експрезидента США, російський лідер любив сутулитися під час переговорів і демонструвати байдужість, "вдаючи байдужого, як підліток, якому щойно сказали, що він не може дивитися свою улюблену передачу".

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Путін також змушував світових лідерів чекати на себе. Байден розповів, що вирішив не підігравати цій звичці й навмисно затримав свій приїзд, доки не переконався, що російський президент уже прибув.

Під час іншої розмови Путін похвалився масштабами Росії, яка простягається на вісім часових поясів. Байден відповів жартом про кліматичні зміни: "Так, і вони всі тануть". Він мав на увазі підвищення температури в Сибіру та танення вічної мерзлоти, що призводить до викидів метану.

Згадуючи атмосферу після однієї із зустрічей, Байден написав: "Щось у примхливому тоні Путіна підказало мені, що зима буде холодною".

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Також він пригадав зустріч, коли був віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами. За словами Байдена, він схопив Путіна за плечі, подивився йому в очі й сказав: "Я не бачу там жодної душі". Російський лідер відповів: "Тоді ми чудово розуміємо одне одного".

Що Байден написав про стосунки Трампа з Путіним

У мемуарах колишній президент США також розкритикував відносини Дональда Трампа з російським диктатором. Байден заявив, що Путін справляв "дивний вплив на Дональда Трампа", який помічали як у США, так і за кордоном.

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"Як і слід було очікувати, Путін був у захваті від новини про перемогу Трампа", – додав він.

Байден також розповів, що під час перехідного періоду після президентських виборів 2024–2025 років представники команди Трампа попросили його підписати листа, який дозволив би їхнім представникам вести прямі переговори з Путіним ще до інавгурації.

Експрезидент відмовився. Він пояснив, що не хотів давати їм "карт-бланш на те, що, як я очікував, буде своєрідною капітуляцією за рахунок України".

Байден визнав передчасність обіцянки щодо вступу України до НАТО

Окремо в мемуарах Байден торкнувся питання членства України в НАТО. Він заявив, що його адміністрація не наполягала на вступі України до Альянсу, попри звинувачення Путіна щодо розширення військового блоку.

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"Ми не наполягали на вступі України до НАТО, попри звинувачення Путіна. Обіцянка, дана у 2008 році, була передчасною", – написав Байден.

Йдеться про рішення Альянсу 2008 року, згідно з яким Україна та Грузія зрештою мали стати його членами.

Натомість Байден припустив, що Україні можна було запропонувати альтернативний механізм безпеки – "особливий статус, який не входить до НАТО, але захищений мережею взаємин із Європейським Союзом та Сполученими Штатами".

Байден побоювався застосування Росією ядерної зброї

Колишній президент США також описав побоювання своєї адміністрації щодо можливого використання Росією тактичної ядерної зброї. Такі ризики, за його словами, обговорювали на тлі успіхів українських військових на полі бою.

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У Білому домі побоювалися, що масштабна військова поразка може спричинити політичну кризу всередині Росії та поставити під загрозу владу Путіна. Байден порівняв цю ситуацію з усуненням радянського лідера Микити Хрущова після Карибської кризи 1962 року.

"Страх перед усуненням з посади може підштовхнути його до відчайдушних заходів", – написав він.

За словами Байдена, його адміністрації доводилося шукати баланс між наданням Україні необхідної для оборони військової допомоги та ризиком прямого зіткнення двох ядерних держав.

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Особливе занепокоєння він відчував 14 квітня 2022 року – на тлі того, як Україна святкувала потоплення російського флагмана Чорноморського флоту, крейсера "Москва".

Що Байден написав про Зеленського та допомогу Україні

У мемуарах Байден відверто розповів і про непрості моменти у відносинах із президентом України Володимиром Зеленським. Спочатку він сумнівався, чи зможе український лідер, який раніше працював телевізійним актором і мав обмежений досвід міжнародної дипломатії, впоратися з кризою такого масштабу.

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Байден також згадав розчарування під час особистих розмов із Зеленським.

"Міг бути примхливим і впертим у наших особистих розмовах, і не таким вдячним, як я очікував", – написав він про українського президента.

"Це могло викликати розчарування, і я дав йому це зрозуміти зовсім недвозначно", – додав експрезидент США.

Попри розбіжності, Байден вважає, що його адміністрація допомогла Україні підготуватися до вторгнення та відбити початковий наступ російських військ. Серед прикладів він назвав постачання протитанкових ракет Javelin ще до початку повномасштабної війни та підтримку української програми зі створення безпілотників, запущеної восени 2022 року.

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Байден також наголосив, що спротив України став прикладом для інших держав, яким загрожують сильніші сусіди.

"Відмова України змиритися з поразкою надихнула решту вразливих країн світу, яким загрожує більший сусід, і Тайвань зокрема", – зазначив він.

Публікацію мемуарів "Обіцяй мені, Америка" у видавництві Little, Brown and Company заплановано на вівторок.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній президент США Джо Байден у своїх нових мемуарах "Обіцяй мені, Америко" поділився особистими враженнями про світових лідерів, зокрема президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Українського лідера він охарактеризував як примхливого та впертого у приватних розмовах, а манеру поведінки очільника Кремля порівняв із підлітковою.