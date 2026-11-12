"Байден не відповів на лист": представники РФ в Абу-Дабі назвали нову "причину" повномасштабного вторгнення в Україну

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 10-11 листопада, російська сторона висунула нову версію "причини" війни в Україні. За їхніми словами, Росія розпочала війну в Україні, оскільки колишній президент США Джо Байден нібито не відповів на лист диктатора Володимира Путіна.

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Про це повідомило Axios. За даними видання, у листі диктатор виклав свої занепокоєння щодо безпеки.

Що відомо

Російська делегація на переговорах пояснила вторгнення в Україну листом Путіна до Байдена в 2021 році.

Російські переговірники заявили, що Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну через те, що тодішній президент США Джо Байден нібито не відповів на його лист у 2021 році. У тому листі диктатор нібито виклав свої занепокоєння щодо безпеки, повідомили два джерела, обізнані з переговорами.

На це спецпосланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф відповіли росіянам, що світ сильно змінився з 2021 року.

Вони запропонували Росії підготувати новий документ, який включатиме її вимоги щодо безпеки. Окрім того, там має йтися, які "симетричні кроки" вона готова зробити для деескалації та запевнення Європи, що вона не нападатиме в майбутньому.

Кушнер і Віткофф також заявили росіянам, що для серйозного обговорення питань безпеки в Європі вони мають погодитися дозволити європейським представникам брати участь у майбутніх мирних переговорах.

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"Ми сказали росіянам, що у них є свої бажання та побоювання, але вони повинні запропонувати різні варіанти деескалації та інші пропозиції, якщо хочуть, щоб Європа могла сприйняти ці пропозиції належним чином", – сказав Кушнер на пресконференції.

Загалом пропозиція США щодо укладення угоди щодо нової архітектури безпеки між Європою та Росією в рамках угоди про припинення війни в Україні була ключовим аспектом переговорів в Абу-Дабі.

Нагадаємо, 11 листопада завершився другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. На порядку денному було можливе припинення вогню, питання енергетики та безпека в Чорному морі. Сторони домовились про обмін полоненими.

Головні історії дня

Також OBOZ.UA повідомляв про те, що під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі сторони досягли домовленостей про великий обмін полоненими. Також обговорили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови, першим кроком до якого має стати припинення війни та гарантії безпеки для України.