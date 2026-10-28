''Бачимо різні інструменти'': Зеленський розповів про розбіжності з Трампом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиПутін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиВолодимир ПутінПутін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з Огризком"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговореньСкільки українців знайшли роботу у НімеччиніУкраїнці масово виходять на роботу в країні ЄС: яка ситуація на ринку праціСили оборони відмінусували ще 1,5 тис. окупантів та спалили два десятки артсистем: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1,5 тис. окупантів та спалили два десятки артсистем: дані Генштабу"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з УкраїноюРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоатака шахедівРосія вдарила по Україні балістичною ракетою та 88 БПЛА, понад 70 цілей збили сили ППО: наслідки ворожих ударів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Бачимо різні інструменти": Зеленський розповів про розбіжності з Трампом

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
312
"Бачимо різні інструменти": Зеленський розповів про розбіжності з Трампом
Зеленський і Трамп. Ілюстративне фото. Джерело: ОП

Україна абсолютно згодна з президентом США Дональдом Трампом щодо того, що розв'язану Росією війну необхідно завершити. Однак бачення того, як це робити, сьогодні у Вашингтоні та Києві різне.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun. Він підкреслив: на відміну від американців українці точно знають, що таке Росія.

Що сказав Зеленський

Президент підкреслив, що Україна, як і США, прагне завершення російсько-української війни. Однак у Вашингтоні та Києві по-різному бачать, як цього можна досягти.

"Ми з президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що Путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в Радянському Союзі. Коли Путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати", – зазначив Зеленський.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
23,7 т.
Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіа
23,7 т.
Італія заморозила новий пакет військової допомоги Україні: Мелоні чекає результатів виборів у США – медіа
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
7,1 т.
Путін 90 хвилин читав лідерам Фінляндії та Норвегії лекцію про історію слов'ян – FT
7,1 т.
Путін 90 хвилин читав лідерам Фінляндії та Норвегії лекцію про історію слов'ян – FT
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
2,6 т.
Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри
2,6 т.
Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри
''Бачимо різні інструменти'': Зеленський розповів про розбіжності з Трампом

Зеленський дав інтерв'ю The Sun. Джерело: ОП

Ці відмінності у сприйнятті та розумінні  й зумовлюють різні погляди, яких притримуються у Києві і Вашингтоні.

"Сполучені Штати, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами різні питання. Але ми розуміємо менталітет і Путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться Путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, Путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент  вказав на загрози від угоди Трампа з Путіним і пояснив, що стоїть за вимогами Росії до НАТО. Також Зеленський висловився щодо підтримки, яку Москва надає Тегерану у війні зі США і висловив припущення, чому Трамп  цю допомогу заперечує.

Схожі теми
Війна в УкраїніМирний план ТрампаУкраїнаДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!