Бачили очі, що обирали…
В нас зараз все частіше лають шановні Штати за те, що там не завжди обирають у себе таких президентів, які б нам подобались.
Ну от чим, мовляв, ці йолопи тільки думали, коли голосували за таке от трампудало?!
Але ж:
НЕ "СТРІЛЯЙТЕ" В АМЕРИКАНЦІВ: ВОНИ ОБИРАЮТЬ ЯК ВМІЮТЬ!
І – проміж нами, поки ніхто не чує, – хіба ж це стосується тільки тих, кого обирають в далекій Америці?
А наши власні нам завжди потім подобаються?
Завжди-завжди?
Чи, може, не дуже завжди?
Не кажу вже про вітчизняний депутатський корпус, що стільки вже незалежних років стає все краще й краще!!!
Й навіть коли вже краще, здавалося б нікуди, але ж ми примудряємось все одно надутись-напружитись-піднатужитись і обрати таких, що вочевидь перевершують усіх попередніх!
Інколи навіть – усіх разом узятих, та хіба ж ні?
А хіба ж я на власні вуха не чув, коли обирався до Верховної (а не селищної!) Ради: "Та нам не треба про війну й про Росію, нам зупинку отут – отутоньки, а не за 200 метрів – от що нам треба"…
Чому ж ми тоді такі вибагливі до всенародно обраного Сполученими Штатами найвищого керівництва Сполучених Штатів?
От, мовляв, не Рейган!
Так, не Рейган – що є, то є.
А коли 46 років тому там обирали Рейгана, в нас, до речі, всі тоді були від нього в захваті?
Ні, мені не треба розповідати, скільки в 1980-му було років до вашого, таких розумних, народження!
Вам би онукам своїм розповісти колись щиро про СВОЇ голосування.
Як бачили, що купували, й їли це потім повною ложкою.
Іноді ополоником.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...