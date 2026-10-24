В нас зараз все частіше лають шановні Штати за те, що там не завжди обирають у себе таких президентів, які б нам подобались.

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Ну от чим, мовляв, ці йолопи тільки думали, коли голосували за таке от трампудало?!

Але ж:

НЕ "СТРІЛЯЙТЕ" В АМЕРИКАНЦІВ: ВОНИ ОБИРАЮТЬ ЯК ВМІЮТЬ!

І – проміж нами, поки ніхто не чує, – хіба ж це стосується тільки тих, кого обирають в далекій Америці?

А наши власні нам завжди потім подобаються?

Завжди-завжди?

Чи, може, не дуже завжди?

Не кажу вже про вітчизняний депутатський корпус, що стільки вже незалежних років стає все краще й краще!!!

Й навіть коли вже краще, здавалося б нікуди, але ж ми примудряємось все одно надутись-напружитись-піднатужитись і обрати таких, що вочевидь перевершують усіх попередніх!

Інколи навіть – усіх разом узятих, та хіба ж ні?

А хіба ж я на власні вуха не чув, коли обирався до Верховної (а не селищної!) Ради: "Та нам не треба про війну й про Росію, нам зупинку отут – отутоньки, а не за 200 метрів – от що нам треба"…

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Чому ж ми тоді такі вибагливі до всенародно обраного Сполученими Штатами найвищого керівництва Сполучених Штатів?

От, мовляв, не Рейган!

Так, не Рейган – що є, то є.

А коли 46 років тому там обирали Рейгана, в нас, до речі, всі тоді були від нього в захваті?

Ні, мені не треба розповідати, скільки в 1980-му було років до вашого, таких розумних, народження!

Вам би онукам своїм розповісти колись щиро про СВОЇ голосування.

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Іноді ополоником.

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