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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народний депутат України

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Новини політики / Думки
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Анонімні телеграм-канали: влада побудувала машину, яка псує її ж рейтинг

Анонімні телеграм-канали: влада побудувала машину, яка псує її ж рейтинг
Ілюстрація. Телеграм. Джерело: Pexels

Раз вже сьогодні пішла розмова знову про те, як через Telegram-канали влади... та сама влада в***сь у стіну. То дам трохи аналітику.

Інтерв'ю у теплій ванні, жодних пресконференцій, а всі меседжі через ручні анонімні Telegram-канали. Це медіастратегія влади. Є один нюанс: ці ж канали і валять її рейтинг.

Ми з командою щодня моніторимо анонімні канали і порахували, що вони насправді розганяють. За 4 місяці негативні пости зібрали понад 2 млрд переглядів:

– чорнуха, тобто очевидне замовлення: 6,6% усього, що там читають

– половина негативу, 4,5%, це критика державних установ: 872 млн переглядів

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– критика ТЦК і мобілізації: 1,3%, але найяскравіша, з відео і "спакували"

– критика самого Зеленського: 0,3%. Тут система працює.

Анонімні телеграм-канали: влада побудувала машину, яка псує її ж рейтинг

Джерело: Фейсбук Ярослава Железняка

Але ті, хто довіряє владі, довіряють і державним інституціям. Тож щоденне "усі крадуть, усі продажні" б'є саме по їхній аудиторії. Влада сама побудувала машину, яка їй же і псує настрої….

Усе це ми збираємо для ТСК по анонімних Telegram-каналах. І 12 листопада проведемо ТСК та окремо покажемо: фінанси, закупівлі, хто стоїть за каналами і хто з адмінів заброньований у СБУ.

P.S. Окреме прям запрошення для СБУ... правда цікаво почути, а як так)))

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ярослава Железняка
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