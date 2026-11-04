"Американські гірки": в Politico пояснили, що означає для Європи перемога демократів на виборах у США

Перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США може загострити протистояння між Конгресом і Дональдом Трампом та посилити напруженість у відносинах Вашингтона з європейськими союзниками. Для України вона відкриває можливість отримати більше військової та фінансової допомоги, проте на ухвалення й реалізацію відповідних рішень можуть піти місяці або навіть роки.

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Про можливі наслідки зміни політичного балансу у США для Європи та України йдеться в матеріалі Politico. Видання розглянуло п'ять основних питань, за якими європейцям варто стежити: від майбутнього трансатлантичних відносин і підтримки Києва до енергетичної кризи та політичної боротьби всередині Сполучених Штатів.

Трамп може посилити тиск на Європу

Перемога демократів дасть їм більше можливостей контролювати адміністрацію Трампа. Вони зможуть активніше використовувати бюджетні процедури, проводити парламентські слухання й розслідування, а також висувати жорсткіші вимоги до законопроєктів, які просуватиме Білий дім.

Однак президент і надалі матиме широкі повноваження у зовнішній політиці, дипломатії, питаннях національної безпеки та торгівлі. Трамп уже не раз використовував виконавчі укази й суперечливі правові механізми, щоб обходити Конгрес.

Колишній радник із національної безпеки віцепрезидентки Камали Гарріс Філ Гордон нагадує, що президент контролює збройні сили, мита й торговельні угоди, а також має право накладати вето на законопроєкти.

Німецький дипломат, багаторічний голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер вважає, що Європі не варто сподіватися на поліпшення відносин зі Сполученими Штатами. Навпаки, їй слід готуватися до посилення напруженості та нових вимог з боку Трампа.

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"Нам потрібно готуватися не до гармонійніших трансатлантичних відносин, а до більшої ворожнечі й нових вимог Трампа до Європи", – попередив він.

За оцінкою Politico, Трамп намагатиметься показати, що ситуація залишається під його контролем. Найбільше можливостей для цього йому відкриває саме міжнародна арена.

Україна може отримати більше підтримки, але не одразу

Більшість провідних демократів послідовно підтримують надання Україні військової та фінансової допомоги. Вони розглядають підтримку Києва не лише як захист демократії та міжнародного права, а й як важливу складову національної безпеки США.

Головні історії дня

Перемога на виборах може відкрити шлях до збільшення американської підтримки, однак швидких змін очікувати не варто.

"Не очікуйте миттєвого порятунку Зеленського", – застерегла директорка британського аналітичного центру Chatham House Бронвен Меддокс.

За її словами, навіть якщо демократи вирішать наростити підтримку України, зокрема фінансову, на реалізацію таких рішень можуть піти місяці або навіть роки.

Водночас Київ потребує підтримки вже зараз. Особливо гостро стоїть питання постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних для захисту від російських ударів узимку.

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Трамп може піти на зближення з Москвою

Європейські союзники та Україна побоюються, що Вашингтон може домовлятися з Москвою, не зважаючи на позицію Києва та європейських столиць.

Колишній американський дипломат Курт Волкер припускає, що Трамп може в односторонньому порядку послабити санкційний тиск на Росію та відновити економічну співпрацю з нею.

"Я цілком можу уявити, що він зробить це в односторонньому порядку й дасть вказівку Міністерству фінансів США не застосовувати санкції, а натомість спробує укласти з Росією нові енергетичні угоди", – сказав Волкер.

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За словами дипломата, глава Білого дому вже обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним можливість повернення американських енергетичних компаній на російський ринок.

Водночас Волкер не очікує, що Трамп наважиться вивести США з НАТО або суттєво скоротити американську військову присутність у Європі. На його думку, такі кроки не мають достатньої підтримки всередині Сполучених Штатів.

Енергетична криза може затягнутися

Ще одним серйозним викликом для Європи залишається загроза тривалої енергетичної кризи. Якщо Трампу не вдасться домовитися з Іраном про відкриття Ормузької протоки, високі ціни на енергоносії й надалі тиснутимуть на європейську економіку та посилюватимуть кризу вартості життя.

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Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що без домовленості з Тегераном авіаційна галузь може зіткнутися зі справжньою кризою вже в березні або квітні наступного року.

Внутрішні суперечки у США можуть відвернути увагу від міжнародних справ

Загострення внутрішньополітичного протистояння у США може відвернути увагу Вашингтона від міжнародних питань. Водночас навіть серед демократів немає єдності щодо того, як скористатися перемогою на виборах і які кроки робити далі.

Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс закликала однопартійців не ініціювати повторну спробу оголосити Трампу імпічмент. Натомість колишній мер Чикаго Рам Емануель радить зосередитися на внутрішніх проблемах – вартості життя, мінімальній зарплаті та запровадженні етичних правил для органів влади.

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Оглядач Politico Джон Ф. Гарріс зазначає, що протистояння може розгорнутися не лише між республіканцями й демократами, а й усередині кожної з партій. Адже обидві вже готуються до боротьби за визначення власного курсу в політичну епоху після Трампа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за підсумками проміжних виборів у США Демократична партія здобула більшість в обох палатах Конгресу – Палаті представників і Сенаті. За попередніми підрахунками CNN станом на 10:11, демократи отримували 229 місць у Палаті представників проти 139 у республіканців, а в Сенаті – 54 проти 44.

Результати голосування також прокоментували європейські лідери. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав їх голосуванням проти політики, що породжує бідність і ненависть, а глава уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре – потужним політичним сигналом про зміну настроїв серед американських виборців.