"Американські гірки": в Politico пояснили, що означає для Європи перемога демократів на виборах у США

Перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США може суттєво вплинути на відносини Вашингтона з Європою, зокрема на підтримку України, політику щодо Росії та енергетичну ситуацію. Водночас посилення позицій демократів у Конгресі здатне загострити протистояння з президентом Дональдом Трампом і ще більше ускладнити трансатлантичні відносини.

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Про можливі наслідки виборів для Європи пише Politico. Демократи отримали контроль над Сенатом і суттєво посилили свої позиції в Палаті представників, що відкриває їм можливості для розслідувань діяльності адміністрації Трампа, посилення нагляду за Білим домом і блокування окремих законодавчих ініціатив.

Трамп може посилити тиск на Європу

Перемога демократів не означає автоматичного поліпшення відносин між США та європейськими країнами. Навпаки, деякі експерти очікують, що Трамп може ще активніше тиснути на союзників, демонструючи, що саме він визначає зовнішньополітичний курс Вашингтона.

Німецький дипломат і колишній голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер закликав Європу готуватися не до гармонізації трансатлантичних відносин, а до посилення розбіжностей і нових вимог з боку американського президента.

Демократи отримають більше можливостей впливати на рішення адміністрації через бюджетні процедури, парламентські слухання та розслідування. Вони також зможуть домагатися суворіших умов для законопроєктів, які просуватиме Білий дім.

Водночас президент США має значні конституційні повноваження у питаннях зовнішньої політики, дипломатії, національної безпеки й торгівлі. Колишній радник із національної безпеки віцепрезидентки Камали Гарріс Філ Гордон зазначив, що навіть за контролю демократів над обома палатами Конгресу Трамп зберігатиме можливість накладати вето на законодавчі ініціативи.

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Для України може з'явитися більше можливостей

Посилення демократів у Конгресі може створити сприятливіші умови для надання Україні американської допомоги. Більшість провідних представників Демократичної партії послідовно підтримували військову допомогу Києву, розглядаючи її як захист демократії, міжнародного права та інтересів національної безпеки США.

Однак експерти застерігають від очікувань швидких змін. Директорка британського аналітичного центру Chatham House Бронвен Меддокс наголосила, що навіть якщо демократи вирішать збільшити допомогу Україні, зокрема фінансову, на її практичну реалізацію можуть піти місяці або навіть роки.

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Водночас Україна потребує невідкладної підтримки, особливо ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб пережити зимовий період на тлі російських обстрілів.

Трамп може спробувати домовитися з Росією

Ще одним ризиком для України може стати прагнення Трампа укласти власну мирну угоду з Росією. Американський президент неодноразово заявляв, що хоче завершити війну, однак дедалі частіше звинувачує Володимира Зеленського в тому, що домовленості досі не досягнуто.

Колишній американський дипломат Курт Волкер припустив, що Трамп може проігнорувати заперечення Києва та європейських союзників, а також почати послаблювати санкції проти Росії та відновлювати ділові відносини з нею.

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За його словами, американський президент може доручити Міністерству фінансів США не застосовувати санкційні обмеження та спробувати домовитися про енергетичні угоди з Москвою. Зокрема, йдеться про можливе повернення американських енергетичних компаній на російський ринок.

Водночас Волкер вважає менш імовірним радикальне скорочення американської військової присутності в Європі або вихід США з НАТО. За його оцінкою, такі кроки не мають достатньої підтримки серед демократів, республіканців, Конгресу та американських медіа.

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Енергетична криза в Європі може затягнутися

Попри результати виборів у США, європейські країни навряд чи швидко відчують полегшення через зниження цін на енергоносії. За оцінкою Politico, ситуація значною мірою залежатиме від того, чи зможе Трамп домовитися з Іраном про відкриття Ормузької протоки.

Її тривале блокування спричиняє енергетичний шок, який підвищує вартість електроенергії в Європі та посилює кризу вартості життя. Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що без домовленостей із Тегераном авіаційна галузь може зіткнутися із серйозною кризою вже в березні або квітні.

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Перед Трампом залишається кілька складних варіантів: відновити військову операцію проти Ірану, відступити від попередніх вимог або перекласти розв'язання проблеми на європейські та азійські країни.

Відновлення бойових дій може ще більше підняти ціни на енергоносії та викликати невдоволення американців. Водночас тривала невизначеність навколо Ормузької протоки продовжуватиме впливати на європейську економіку.

Вашингтон може зануритися у внутрішню політичну боротьбу

Ще один можливий сценарій – США настільки зосередяться на внутрішньому політичному протистоянні, що в адміністрації Трампа та демократів залишатиметься менше часу на міжнародні питання.

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Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс раніше застерігала демократів від спроб знову оголосити імпічмент Трампу, назвавши таку ідею невдалою. Колишній мер Чикаго Рам Емануель також закликав однопартійців уникати політичних конфліктів і зосередитися на питаннях доступності життя, підвищенні федеральної мінімальної зарплати та запровадженні нових етичних правил для органів влади.

Однак, як зазначає Politico, внутрішньопартійні суперечки та протистояння між демократами й республіканцями можуть посилитися. Це здатне вплинути не лише на політику США, а й на їхню здатність приділяти увагу міжнародним кризам.

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Таким чином, перемога демократів може відкрити для України додаткові можливості отримати підтримку США, але водночас не гарантує швидких рішень. Для Європи ж наступні два роки можуть стати періодом посилення політичної невизначеності у відносинах із Вашингтоном.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США обіцяли відновити співпрацю з європейськими партнерами щодо підтримки України після перемоги на виборах. Вони позиціонували себе як надійних союзників Європи на тлі пошуку Брюсселем шляхів збереження трансатлантичних відносин.

Як писав OBOZ.UA, за попередніми результатами проміжних виборів у США Демократична партія випереджала республіканців у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, демократи здобували перемоги в низці ключових округів, які раніше представляли республіканці.