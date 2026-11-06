Держсекретар США Марко Антоні Рубіо уже викинув в пропасть лакіровані туфлі, подаровані йому Трампом, і намилився у відставку з прицілом на вибори 2028 року.

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Як людина розумна, Рубіо бачить, що коли сарай вже згорів, то схожа доля чекає й на хату. Нехай навіть це й цілий Дім, та до того ж Білий. Незважаючи на його нову бальну залу в стилі рококо з люрексом і лелітками. В цій команді на кар'єру сподіватися не доводиться. А всі можливі майбутні сценарії, пов'язані з Трампом, прямують здебільшого в напрямі Вотергейтського.

Віцепрезидент Джей ді Венс також думає в той бік. А ді Венс для нас гірше, ніж Трамп. Бо Трамп просто дурень тупий, а Венс – дурень коварний і підлий.

Тому Джей ді Венс говорить зараз у виборчій риториці. Каже, що треба покласти край війні в Ірані, навести лад в економіці та повернутися до гасла "Америка понад усе"... Make America great again

Але він не говорить, що "Америка понад усе" – це не та Америка, яку вони з Трампом та Маском прагнули побудувати.

Гріт агейн – це Америка сильна і справедлива. Та Америка, яка свідома своєї сили і своєї правди. Та Америка, яка карає диктаторів і військових злочинців, а не водить з ними хороводи. Та Америка, яка будує свої впливи не на тарифах, а на захисті. Та Америка, що не толерує неофашистам та політичним збоченцям. Та Америка, яка не намагається перейменувати океани і забрати Канаду з Ісландією. Та Америка, яка не посилає союзників у дупу. Та Америка, яка тримає слово й гарантії.

Доки вони (республіканці) цього не затямлять, то може знову вийти лише Make Amerika stupid againe

Сполученим Штатам треба тепер щонайменше років п'ятдесят, щоб повернути до себе довіру і змити ганебну пляму трампізму. Найганебнішу пляму у власній політичній і державній історії.

"Схаменіться, покайтеся, безбожні сини!" – як казав Пантелеймон Куліш на першому установчому засідання групи MAGA...

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