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Віталій Чепинога
Віталій Чепинога

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Новини політики / Думки
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Блог |

Америка понад усе чи Трамп понад Америку? Потрібно 50 років, щоб відмитися від ганьби трампізму

Америка понад усе чи Трамп понад Америку? Потрібно 50 років, щоб відмитися від ганьби трампізму
Президент США Трамп

Держсекретар США Марко Антоні Рубіо уже викинув в пропасть лакіровані туфлі, подаровані йому Трампом, і намилився у відставку з прицілом на вибори 2028 року. 

Як людина розумна, Рубіо бачить, що коли сарай вже згорів, то схожа доля чекає й на хату. Нехай навіть це й цілий Дім, та до того ж Білий. Незважаючи на його нову бальну залу в стилі рококо з люрексом і лелітками. В цій команді на кар'єру сподіватися не доводиться. А всі можливі майбутні сценарії, пов'язані з Трампом, прямують здебільшого в напрямі Вотергейтського.

Віцепрезидент Джей ді Венс також думає в той бік. А ді Венс для нас гірше, ніж Трамп. Бо Трамп просто дурень тупий, а Венс – дурень коварний і підлий.

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Тому Джей ді Венс говорить зараз у виборчій риториці. Каже, що треба покласти край війні в Ірані, навести лад в економіці та повернутися до гасла "Америка понад усе"... Make America great again

Але він не говорить, що "Америка понад усе" – це не та Америка, яку вони з Трампом та Маском прагнули побудувати.

Гріт агейн – це Америка сильна і справедлива. Та Америка, яка свідома своєї сили і своєї правди. Та Америка, яка карає диктаторів і військових злочинців, а не водить з ними хороводи. Та Америка, яка будує свої впливи не на тарифах, а на захисті. Та Америка, що не толерує неофашистам та політичним збоченцям. Та Америка, яка не намагається перейменувати океани і забрати Канаду з Ісландією. Та Америка, яка не посилає союзників у дупу. Та Америка, яка тримає слово й гарантії.

Доки вони (республіканці) цього не затямлять, то може знову вийти лише Make Amerika stupid againe

Сполученим Штатам треба тепер щонайменше років п'ятдесят, щоб повернути до себе довіру і змити ганебну пляму трампізму. Найганебнішу пляму у власній політичній і державній історії.

"Схаменіться, покайтеся, безбожні сини!" – як казав Пантелеймон Куліш на першому установчому засідання групи MAGA...

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Віталія Чепиноги
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