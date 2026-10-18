''Америка має бачити!'' Зеленський розповів, скільки разів Росія не послухала Трампа про перемир’я

Від моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир'я тиждень тому Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. За цей час окупанти також випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 керованих авіабомб і 66 ракет, більшість із яких – балістичні.

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Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, житлових будинках та підприємствах, попри заяви про можливість припинення вогню.

Росія продовжує атакувати енергетику України

За словами глави держави, лише в ніч проти 18 жовтня російські війська завдали ударів по підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Унаслідок атак десятки тисяч родин залишилися без електроенергії. Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити постачання світла.

Також уночі окупанти атакували житлові будинки в українських регіонах. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще 12 отримали поранення, серед них – двоє дітей. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Крім того, вранці російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству на Волині. На місці працюють усі необхідні служби.

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Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що головними цілями російських атак залишаються енергетичні об'єкти, а мета окупантів – спричинити масштабний блекаут в Україні.

"І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі", – зазначив Зеленський.

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Він переконаний, що саме позиція Росії є причиною продовження війни, а не дії України, яка захищає себе. За словами президента, для досягнення миру необхідно посилювати тиск саме на Москву.

"Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс", – підсумував глава держави.

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Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України отримали всі необхідні накази щодо енергетичного перемир’я. Україна заявила про готовність припинити удари по російській енергетиці та очікує аналогічних дій від Москви.

Як писав OBOZ.UA, енергетичне перемир’я, оголошене Дональдом Трампом, могло стосуватися лише ударів по нафтопереробних заводах. Водночас Росія ще не погодилася на такі домовленості.