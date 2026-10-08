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"Але потрібен перехідний період": єврокомісар визнав, що вступ України посилить аграрний потенціал ЄС

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Але потрібен перехідний період": єврокомісар визнав, що вступ України посилить аграрний потенціал ЄС
Крістоф Хансен висловився про перспективи приєднання України до Європейського Союзу. Фото архівне. Джерело: Facebook Christophe Hansen

Потенційний вступ України в Євросоюз лякає європейських аграріїв, бо "це справжня виробнича машина". Проте приєднання цієї держави може зміцнити продовольчу самодостатність ЄС у світі.

Щоб інтеграція українського агросектору була успішною, знадобиться тривалий перехідний період для узгодження виробничих стандартів. Про це в інтерв'ю BFM Business заявив європейський комісар із питань сільського господарства Крістоф Хансен.

Він визнав, що багатьох турбує розширення Європейського Союзу. "Звичайно, вступ України до ЄС лякає. Я син і брат фермерів, і можу сказати вам, що фермери в моєму регіоні, у Люксембурзі, були дуже стурбовані вже тоді, коли Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина приєдналися до ЄС. Ішлося про іншу структуру сільського господарства, ніж та, з якою ми були знайомі в Західній Європі. Але це сталося, і гадаю, ми можемо сказати, що це був успіх. Нам також іноді є чого навчитися в іншої сторони", – сказав єврокомісар.

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Він підтвердив, що членство України посилило б аграрний суверенітет ЄС, але справа не тільки в самозабезпеченні.

"Ми також маємо відповідальність перед регіонами світу, які не виробляють достатньо продовольства. З геополітичного погляду нам було б корисно мати у складі ЄС такий виробничий потенціал, як український", – визнав посадовець.

За словами Хансена, "Україна лякає, бо вона справжня виробнича машина". Втім, виробництва в Україні повинні перейти на стандарти ЄС. Це "матиме вирішальне значення, і для української сторони воно не буде простим".

"Якщо до 2028 року вона не приведе виробництво у відповідність до наших стандартів, ми матимемо право переглянути квоти", – попередив єврокомісар.

Також він нагадав, що передбачені спеціальні перехідні механізми, зокрема для сільського господарства. "У випадку України на обговорення можуть винести досить тривалі перехідні періоди. Важливо не поставити під загрозу нашу модель. Однак не слід також створювати перешкоди від самого початку – потрібно шукати рішення", – переконаний Хансен.

Як раніше писав OBOZ.UA, Київ не погодиться на модель вступу до Європейського Союзу, за якої для країни назавжди обмежать продаж окремих продовольчих товарів на європейському ринку, зокрема зерна. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький пояснив, що ми не проти перехідного періоду з тимчасовими квотами й іншими захисними механізмами, але такі обмеження повинні мати чітку кінцеву дату.

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