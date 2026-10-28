"Агресія та атаки продовжують розширюватися": у Німеччині не бачать жодної готовності Росії рухатися до миру

Уряд Німеччини не бачить жодних ознак того, що Росія готова до миру. Попри активізацію дипломатичних зусиль і підготовку можливої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі, російські війська продовжують інтенсивні атаки проти України.

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Про це заявив заступник речника федерального уряду Німеччини Себастіан Гілле під час пресконференції в Берліні в середу, 28 жовтня. Його слова передає "Укрінформ".

"Ми й надалі спостерігаємо, що з боку Росії взагалі немає жодної готовності рухатися в напрямку миру, натомість агресія та атаки залишаються на високому рівні або навіть продовжують розширюватися", – наголосив Гілле.

Коментуючи дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України, Гілле згадав телефонну розмову президента Фінляндії Александра Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами представника німецького уряду, обидві країни заздалегідь узгодили контакт із партнерами.

"Так, це було проговорено. Фінляндія та Норвегія заздалегідь поінформували партнерів, а також повідомили їм про результати своєї телефонної розмови", – зазначив Гілле.

Він уточнив, що Стубб і Стере діяли від імені своїх держав, а їхню розмову з Путіним слід розглядати як доповнення до дипломатичних зусиль США та інших європейських країн.

За словами Гілле, напередодні можливої тристоронньої зустрічі щодо мирного врегулювання Німеччина тісно координує свої дії з Україною, європейськими партнерами та Сполученими Штатами.

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Коментуючи можливу участь Європейського Союзу в майбутніх переговорах в Абу-Дабі, представник німецького уряду наголосив, що врегулювання війни неможливе без України та Європи.

"Не може бути жодного рішення без України, і так само не може бути рішення цього конфлікту без Європи, без Європейського Союзу", – заявив Гілле.

Водночас він повідомив, що наразі не має інформації про нові контакти європейських лідерів із Росією. Також поки невідомо, чи планує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провести телефонну розмову з Путіним.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що під час телефонної розмови зі Стуббом і Стере російський диктатор Володимир Путін повторив вимоги Кремля щодо України та НАТО. Він заявив, що так звані "корінні причини" війни мають бути усунуті до початку мирних переговорів, а майбутня угода повинна враховувати "реалії на землі".

В Інституті вивчення війни зазначили, що за цими заявами стоять максималістські вимоги Москви. За оцінкою аналітиків, Росія прагне захопити весь Донбас і домогтися визнання окупованих українських територій російськими ще до припинення вогню або укладення мирної угоди. Крім того, Кремль намагається обмежити право України самостійно визначати зовнішньополітичний курс і домогтися впливу на рішення НАТО щодо розширення Альянсу.