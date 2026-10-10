Просто хронологія того, що останній місяць відбувається як частина "спецоперації"

Відео дня

5-6 вересня 2026 року – очні переговори у москві.

Спецпредставник президента США Стів Уіткофф та радник Джаред Кушнер відвідали москву.

Вони провели особисту зустріч із путіним у кремлі.

(!) Схоже, саме тут була узгоджена справа по дизелю принципово

6 вересня 2026 року Стів Уіткофф та Джаред Кушнер прибули з візитом до Києва

8 вересня 2026 року – відбувся телефонний дзвінок між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

(!) Тут угода була підтверджена путіним

14 вересня 2026 року Трамп вперше оголосив про нібито домовленість знизити інтенсивність атак по російських НПЗ і заявив, що Україна погодилася скоротити удари (!)

Україна її не підтерджувала, на скільки я знаю.

22 вересня 2026 року – особиста зустріч лідерів України та США у Нью-Йорку. Переговори були сфокусовані на пропозиціях щодо деескалації, включаючи можливість взаємного енергетичного та морського перемир'я.

Цього ж дня (трамп вже знав, угода в процесі):

22 вересня 2026 року MINERVA ZEN – великотоннажний грецький танкер для перевезення нафти та хімікатів (Chemical/Oil Products Tanker) вирушив з вантажем від Санкт Пітербурга і прямує до порту Саванна (Savannah), розташованого в штаті Джорджія на східному узбережжі США

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З 24 по 28 вересня 2026 року Кирило Дмитрієв вирушив до США Проводив зустрічі в Нью-Йорку та Вашингтоні

9 жовтня 2026 року Багатосторонній раунд у Майамі Україна США

Знову того ж дня (як вам синхронність?):

9 жовтня 2026 року – телефонна розмова. путін і трамп провели півтори години у телефонних переговорах. За їхніми підсумками, Трамп оголосив про досягнення "дизельної угоди".

з 10 по 12 жовтня 2026 року очікується, що судно прибуде (!!!) до узбережжя Сполучених Штатів у період

...

Схоже, ця спецоперація давно покрокового розгорталася.

Головні історії дня

- Головна її мета – повернення легітімності росі за столом з великими дядьками

- Переговори та зустрічі з Україною не мали на меті знайти мир, а були ширмою

- Дизель не був метою, це лише один із багатьох елементів

- Наприклад, сьогодні трамп заявив, що Україні потрібні вибори нового президента, який погодиться на його умови.

Отак агент краснов не палиться від слова зовсім.

А що ми? побажаємо пану трампу доброго здоров'я:)

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