Абу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з Безсмертним

Переговори в Абу-Дабі відбулися у звичній для такого роду заходів атмосфері: кожна зі сторін приїхала зі своїм розумінням того, чим має закінчитися ця зустріч. Україна прагне домогтися припинення бойових дій, повернення полонених і надійних гарантій безпеки. Москва продовжує наполягати на територіальних поступках, відмові України від НАТО та обмеженні її військових можливостей. Дональд Трамп хоче домогтися угоди, яку можна буде представити як завершення найбільшої війни в Європі за останні десятиліття. Для цього його переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер намагаються звести позиції Києва та Москви, знайти точки поступок і паралельно сформувати ширшу систему післявоєнної безпеки. Держсекретар Марко Рубіо нагадує, що попереду ще багато роботи. Схоже, роботи справді вистачить. Особливо якщо врахувати, що Москва досі не відмовилася від вимог, які фактично означають капітуляцію України.

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Головним результатом переговорів між українською, російською та американською делегаціями, що відбулися в Абу-Дабі, стала домовленість про новий обмін полоненими. Але це рішення не має нічого спільного навіть з питанням про припинення бойових дій та обстрілів цивільної інфраструктури України.

Для Путіна переговорний процес сам по собі вже має цінність. Він дозволяє демонструвати готовність до діалогу, зберігати прихильність Дональда Трампа до дипломатичного врегулювання і, що особливо важливо для Москви, уникати нового тиску з боку Вашингтона. Поки дипломати обговорюють майбутню систему європейської безпеки, російська армія продовжує бити по українській енергетиці, а Кремль чекає, що наступний рік принесе йому кращі політичні та військові обставини та сподівається, що підтримка Києва слабшатиме швидше, ніж російські можливості продовжувати агресію.

Своїми думками щодо цих та інших питань у ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA поділився український дипломат і політик Роман Безсмертний.

– Переговори в Абу-Дабі. Серед позитиву вже сам факт їхнього відновлення та вирішення гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими. Але тролінг Путіна щодо російських представників, красномовно вказує, що Кремль хоче від цього процесу. Адже окрім все того ж "непритомного" Мединського був, наприклад, Дмитро Мінаєв, начальник контррозвідки ФСБ. Саме ця людина організувала у 2019 році замах на Буданова. Чи варто було очікувати за результатами зустрічі чогось серйозного?

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– Факти, про які ви згадали, справді мають місце. Мінаєв причетний до розробки та реалізації операцій із ліквідації представників вищого керівництва Збройних сил України, а також керівників окремих розвідувальних структур. Очевидно, його включили до делегації, зокрема, щоб дратувати Буданова та виводити його з рівноваги. Адже проти Буданова готували два замахи, які не вдалися. Він бачить перед собою людину, яка планувала й організовувала ці операції.

Щодо гуманітарної проблематики, то вона поступово перейде до компетенції першої леді США Меланії Трамп. Дональду Трампу потрібно буде демонструвати бодай якісь позитивні результати, тому в цьому напрямі діалог, найімовірніше, згодом передадуть іншій інституції. Але добре, що він узагалі відбувся.

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Тепер про те, що можна назвати конструктивом. Імовірно, під час зустрічі обговорювали пропозицію, про яку стало відомо з брифінгу представників Пентагону. Американські військові повідомили, що направили Росії запит щодо погодження гарантій безпеки для України із застосуванням механізмів, передбачених четвертою та п’ятою статтями Північноатлантичного договору. Йдеться про принцип, за яким напад на одну країну НАТО розглядається як напад на всіх. Це не нова ідея. Певний час назад її висловила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Тепер її фактично тестують. Вона також перегукується із заявою Марко Рубіо в Парижі: він наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути такими, які Росія погодиться прийняти. Коли я чую подібні заяви, то не розумію логіки американської адміністрації. Погоджувати з потенційним противником гарантії безпеки для країни, яка зазнала його агресії, – це виглядає абсурдно. Але це вже їхнє рішення. І як результат цих заяв щодо гарантій безпеки, то, наскільки мені відомо, Кремль одразу заявив американцям: Україна не є членом НАТО, а отже, п’ята стаття договору на неї не поширюється. Вона стосується винятково країн Альянсу.

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Цікаво й те, що під час зустрічі, як було заявлено, обговорювали увесь спектр тем – від територій до обміну військовополоненими. Водночас із Києва раніше пролунала заява президента, що територіальне питання на цій зустрічі не розглядатимуть.

– Чи можна застосувати цей механізм до України?

– Теоретично – якщо укласти окрему угоду між учасниками або внести відповідні положення до тексту Північноатлантичного договору. Іншого механізму немає. До того ж рішення в НАТО ухвалюють консенсусом, тому навряд чи всі члени Альянсу підтримають таку пропозицію.

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Щодо питань, які також обговорювалися: припинення вогню, гарантії безпеки та секторальні питання. До останніх належать енергетична безпека й безпека торговельного судноплавства в Чорному морі. Однак Росія не збирається обговорювати припинення вогню. Так само вона не готова говорити про енергетичну безпеку чи безпеку судноплавства в Чорному морі. Ці питання фактично випадають із переговорного порядку денного. Залишаються військовополонені, і вже з повідомлень зрозуміло, що певну кількість людей знову можуть обміняти. Також ідеться про повернення цивільних та продовження роботи над поверненням викрадених і незаконно депортованих українських дітей. Усі інші питання залишаються невирішеними. Якщо це і називати конструктивом, то, думаю, такі заяви потрібні лише для того, щоб їх почув і побачив Дональд Трамп. Більше вони нікого не переконують.

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– Reuters та BBC повідомляли, з посиланням на "неназваного американського посадовця", що за закритими дверима і Москва, і Київ нібито демонструють певну готовність до компромісу щодо територій, хоча публічно продовжують наполягати на своїх вимогах. Та лише дві години на другий день перемовин, коли і обговорювалася ця тема, вказують, що це навряд саме так виглядає. Чи справді це може бути предметом обговорення?

– На мою думку, маневру в територіальному питанні немає. Найімовірніше, йдеться про таку логіку: ось територія під контролем України, ось лінія розмежування, а ось тимчасово окупована територія. Її правовий статус залишається незмінним. Далі потрібно тиснути дипломатичними інструментами – принаймні саме так звучать заяви українського військово-політичного керівництва.

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– Але як застосовувати дипломатію, якщо Москва не збирається зупинятися?

– Дипломатія не означає, що потрібно просто чекати, поки Москва змінить свою позицію. Йдеться про створення для Росії таких умов, за яких продовження війни матиме дедалі вищу політичну, економічну й військову ціну. Для цього потрібно посилювати санкційний тиск, домагатися подальшої підтримки України з боку партнерів, позбавляти Москву можливості використовувати переговори для затягування часу. Але дипломатія має спиратися на силу, а не замінювати її. Поки Росія не відчуває реальних наслідків своєї агресії, вона не матиме жодного стимулу відмовлятися від максималістських вимог. Тому головне завдання – не просто вести переговори, а змінити розрахунки Кремля.

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Фактично в Абу-Дабі поставили воза поперед коней: пропонують рухатися до домовленостей, хоча немає головної передумови для цього – готовності Росії зупинити війну. Тому реальний конструктив наразі може полягати лише в обміні військовополоненими, поверненні цивільних і продовженні роботи над поверненням українських дітей.

– Кремль зацікавлений підтримувати сам факт переговорного процесу виключно, аби далі грати з Трампом, який через внутрішньополітичні обставини без цього не зміг би й надалі забезпечувати Москві настільки сприятливі умови?

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– Саме так. І це пояснює, чому в російській делегації з’явився Дмитрієв. Подію навколо першої леді використали як ширму – так, очевидно, і планувалося. Якби Трамп не порушив власних обіцянок, про його зустріч із Дмитрієвим ніхто б не дізнався.

Дмитрієв у цій системі, посередник, листоноша між Путіним і Трампом, не більше. Про цю зустріч узагалі не мали знати. Але є Трамп, який постійно опиняється в центрі всіх подій, і тому інформація все одно виходить назовні. У цьому випадку Росія просто імітує переговорний процес. Поява Мединського – ще одне свідчення цієї імітації. Трампу демонструють серйозний склад делегації: два заступники міністрів, два заступники начальника Генштабу. Але їхні заяви й присутність не змінюють суті процесу. Інформаційний простір заповнюватимуть демагогічними заявами.

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Москва грає на Трампа. І коли з українського боку я чую слово "конструктив", то розумію, що це також гра з Дональдом Трампом. Адже ми бачимо, що до цієї зустрічі такий епітет не має жодного стосунку. Сторони обирають для обговорення питання, які нікого особливо не зачіпають. Наприклад, кому зараз потрібна розмова про відновлення економіки, якщо немає навіть припинення вогню? Для чого обговорювати такі речі за нинішніх обставин? Найімовірніше, це просто імітація переговорів і словесний супровід, покликаний сподобатися Трампу.

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– Чому усі досі грають у цю гру з Трампом? Важелів впливу на Росію в нього фактично немає. Тиснути на Україну він може, але й ці можливості обмежені внутрішньою ситуацією у США, яка змінилася після виборів до Конгресу.

– Трамп усе ж таки або відкладає запровадження санкцій проти Росії, або скасовує їх. А це дає російській економіці можливість дихати. Якщо подивитися на його дії, то він фактично робить те саме, що й Китай, – допомагає рятувати російську економіку. Експорт російської нафти скоротився, але, за різними оцінками, залишається на рівні 3,4–3,6 мільйона барелів. Він не впав до двох мільйонів, а це вже могло б серйозно обвалити надходження, на яких тримається російська економіка. Тому ця гра для Москви варта зусиль. Росія розповідає Трампу, що передає активи "Лукойлу", обіцяє продати їх, але нічого подібного не відбувається. Можна було б так само пообіцяти йому активи "Північного потоку – 1" і "Північного потоку – 2". Натомість Трамп послаблює санкції або відкладає їх запровадження. Коли повідомляють, що три танкери підійшли до берегів і попрямували невідомо куди, варто розуміти: Путін, Трамп, Дмитрієв та інші учасники цієї гри від самого початку знали, куди вони мали вирушити. Але чи знаємо ми все про ці домовленості? Ні.

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Нещодавній удар українських безпілотників по Усть-Лузі та пожежа, яка охопила не лише територію порту, а й акваторію, свідчать про значні обсяги відвантаження. Пожежу було видно навіть з Естонії. Отже, там відбувався серйозний експорт. Тому довіряти Трампу, Путіну, Дмитрієву, Віткоффу чи Кушнеру навряд чи варто. Москва веде цю гру для того, щоб Трамп послаблював санкційний тиск і давав змогу російській економіці й далі отримувати необхідні ресурси.

– Чи може позиція Росії щодо переговорів змінитися? Зараз Трамп фактично допомагає Путіну уникати тиску щодо припинення вогню та змістовних домовленостей. Що може змусити його зрештою зрозуміти, що потрібно переходити до реальних переговорів?

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– На ситуацію зараз вплинули два чинники. Перший – допомога Україні в закритті неба. Це надзвичайно важливо. Другий – далекобійні удари, які дають змогу уражати виробництво балістичних ракет і безпілотників. Це кардинально змінило ситуацію. На лінії зіткнення, фронту чи розмежування – як би ми її не називали – події розвиваються не на користь Росії. Сукупність цих чинників серйозно змусила Москву реагувати. Однак очікувати, що Росія поступиться під впливом дипломатичних закликів, наївно. На Москву можуть подіяти сила та санкції. Саме вони здатні дати результат. Спроби тиснути лише інформаційними, політичними й дипломатичними засобами успіху не приносять. Це вже доведено тринадцятьма роками цієї війни.

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– Чи змінилася останнім часом позиція американців щодо умов завершення війни та самого переговорного процесу? Йшлося про те, що вони хочуть залучити Європу до переговорів. Водночас заяви про необхідність переглянути систему безпеки континенту на тлі переговорів щодо України, перегукуються з путінськими бажаннями. Росія домагалася перегляду системи безпеки в Європі ще до повномасштабного вторгнення.

– Насамперед мені здається, що заява Дональда Трампа про те, що мирна угода та гарантії безпеки стосуватимуться не лише України, а й Європейського Союзу, свідчить або про неправильне розуміння ним сигналів із Москви, або про свідому гру Росії, яка намагалася створити певну провокацію. Остаточних висновків я поки зробити не можу, оскільки не маю всіх фактів. Однак цією ситуацією дуже швидко скористалися європейці. Вони оперативно зібралися й прилетіли до Абу-Дабі, чого Москва, очевидно, не очікувала. За зовнішніми ознаками було помітно, що ця зустріч відбулася з великими труднощами.

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Українська делегація могла використати цю ситуацію і запропонувати європейцям сісти поруч із собою. Представників Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії можна було включити до складу української делегації. Це суттєво змінило б атмосферу зустрічі й поставило б росіян перед новими обставинами. Не виключено, що вони навіть могли б залишити переговори. Україна могла чітко заявити: якщо європейців не допускають до столу, то й ми не бачимо сенсу брати участь у такому форматі. Це змусило б і Віткоффа з Кушнером, і самого Трампа шукати реальні підходи до переговорів. Переконувати Трампа, що він досі здатний усе вирішити й має вирішальний вплив на ситуацію, – це, на моє переконання, повна дурниця.

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Трамп у цьому процесі наближається до певного проміжного фіналу. Тому зараз потрібно було б змусити Кушнера й Віткоффа змінити позицію. Їм слід пояснити, що гра на боці Москви зрештою призведе до звинувачень на адресу самого Трампа у сприянні Росії та її злочинам. Нагадаю, що Путін віддає накази обстрілювати цивільне населення, інфраструктуру, медичні й освітні заклади, культові установи. Це воєнні злочини. Той, хто сприяє таким діям, також може бути звинувачений у причетності до них.

Україна має низку аргументів, здатних вплинути на ситуацію. Тому мене дивує певна інфантильність української переговорної групи. Я вже не кажу про те, що її нинішній склад, на мою думку, не зовсім виправданий. Там два представники Офісу президента, два представники розвідки. Буданов фактично присутній у двох ролях, оскільки добре знає обидві сторони переговорного процесу. Якщо гуманітарну та деескалаційну складову вирішили передати першій леді США, то навіщо паралельно обговорювати ці питання в межах основних переговорів? Варто було б розвести ці напрямки. Українська сторона має над чим попрацювати, щоб оживити цей явно інфантильний процес.

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– Хочу уточнити: заява про масштабну угоду щодо перегляду безпеки всієї Європи – це все ж таки рух Вашингтона у фарватері Москви? Чи це спроба залучити Європу до переговорів під таким приводом?

Ні, я думаю, що це гра Москви. Поява Дмитрієва, а потім заяви, які пролунали після цього, свідчать, що фактично вони були продиктовані російською стороною. Подальші заяви Пєскова про те, що європейці нічого не вирішують, – це частина багатокрокової гри, покликаної вкотре принизити Європу та спровокувати суперечки між її країнами. Власне, саме це й відбулося.

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– Як, на вашу думку, сторони діятимуть після зустрічі в Абу-Дабі? Що робитимуть Росія, Європа та Сполучені Штати?

Росія й надалі брехатиме. Українська сторона звернула увагу на те, що росіяни наводили неправдиві дані про нібито захоплення певних населених пунктів. Це свідчить, що російська делегація приїхала на переговори з неправдивою позицією. За таких обставин успішні переговори неможливі. Вони можуть мати результат лише тоді, коли сторони визнають реальний стан справ, розуміють проблеми й шукають способи їх розв’язання. Але як домовлятися з людьми, які повністю ігнорують реальність? Вони навіть не усвідомлюють, що російська армія за місяць зазнає близько 52 тисяч втрат на фронті.

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Україна бачить і цифри щодо цивільних втрат: порівняно з минулим роком кількість загиблих і поранених серед цивільного населення зросла на 84 відсотки. Але цього не чують ані Америка, ані Трамп, ані Віткофф із Кушнером. Хоча саме вони мали б зараз робити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від балістичних ракет, реактивних "Шахедів" та інших засобів ураження. Треба просто дати Рубіо, Віткоффу й Кушнеру реальні дані, показати, де і які втрати, щоб президент США орієнтувався на факти, а не вигадував те, чого давно не існує. Але вони цього не роблять. Якщо учасники переговорного процесу ігнорують об’єктивну ситуацію, жодного результату не буде. Американська сторона поводиться так, ніби не розуміє, що відбувається, а російська – ще гірше. Нині Москва має лише один аргумент: вона завдає ударів по цивільному населенню та енергетичній системі, сподіваючись таким чином зламати Україну. Треба бути абсолютно недалекоглядним, щоб вважати, ніби такими діями можна придушити цілу націю.

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За нинішнього співвідношення позицій сторін очікувати конструктиву марно. Його не буде. Це означає, що українській стороні потрібно змінювати тактику, ламати звичний перебіг процесу, а не продовжувати грати за нав’язаними правилами. Це буде відповіддю і українському суспільству. Не можна й далі демонструвати інфантильність, коли вже всім зрозуміло, що Трамп не здатний забезпечити результат, а Кушнер із Віткоффом лише використовують цей процес у власних інтересах.