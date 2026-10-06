Абсолютно необхідна, хоча й абсолютно недостатня умова припинення війни в Україні
Поки ніхто не чує.
Тієї умови, про яку я кажу, для миру ще не вистачить, але без її виконання миру не буде. В математиці таку умову називають недостатньою, але необхідною.
Отже, ця умова:
президенти Росії й України мають отримати особисті гарантії власної безпеки – від США й КНР. Від обох щодо обох.
Не подобається?
Ну, тоді воюватимемо, поки не сподобається.
А коли сподобається – обговорюватимемо все решту.
Поки не сподобалося – зарано.
Хіба що комусь потрібне суто імітаційне окозамилювання. Хто вбити не може, мусить цю амбіцію заспокоїти.
Незалежно від персоналій.
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