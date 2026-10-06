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Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
icon 816
Блог |

Абсолютно необхідна, хоча й абсолютно недостатня умова припинення війни в Україні

Абсолютно необхідна, хоча й абсолютно недостатня умова припинення війни в Україні
Володимир Путін і Володимир Зеленський. Ілюстративний колаж

Поки ніхто не чує.

Тієї умови, про яку я кажу, для миру ще не вистачить, але без її виконання миру не буде. В математиці таку умову називають недостатньою, але необхідною.

Отже, ця умова:

президенти Росії й України мають отримати особисті гарантії власної безпеки – від США й КНР. Від обох щодо обох.

Не подобається?

Ну, тоді воюватимемо, поки не сподобається.

А коли сподобається – обговорюватимемо все решту.

Поки не сподобалося – зарано.

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Хіба що комусь потрібне суто імітаційне окозамилювання. Хто вбити не може, мусить цю амбіцію заспокоїти.

Незалежно від персоналій.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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