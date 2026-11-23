Генеральний секретар НАТО Марк Рютте порівняв втрати російської армії у війні проти України з втратами США під час війни у В'єтнамі. За його словами, українські військові щомісяця вбивають або завдають тяжких поранень до 50 тисяч росіян.

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Про це Рютте заявив 23 листопада в Берліні під час засідання Парламентської асамблеї НАТО. Він навів американські втрати у В'єтнамі як приклад для порівняння масштабів людських втрат у війнах.

Під час виступу генсек НАТО наголосив, що йдеться про російських військових, переважно чоловіків, які гинуть або дістають тяжкі поранення внаслідок бойових дій в Україні.

"Саме зараз Україна щомісяця вбиває або завдає тяжких поранень до 50 000 росіян – переважно чоловіків", – сказав Рютте.

Він також згадав війну у В'єтнамі, під час якої Сполучені Штати за 14 років втратили 56 тисяч людей.

Слова Рютте

Проводячи паралель, очільник Альянсу назвав американські втрати трагедією та звернув увагу на кількість російських військових, які щомісяця вибувають із війни через загибель або тяжкі поранення.

"Якщо порівняти це з війною у В'єтнамі, то за 14 років Сполучені Штати – що є трагедією – втратили 56 000 осіб", – зазначив генеральний секретар НАТО.

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