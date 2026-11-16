Вміє Буданов тонко натиснути на болюче.

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Бачили, як на форумі у Варшаві "запхнув за пояс" багатьох польських любителів історичних спекуляцій? І знадобилася для цього лише одна цифра – 13 млрд доларів. Саме стільки, за його даними, склав товарообіг між Україною та Польщею лише за один рік.

Порівняно з 2015-м це втричі більше. І це, на секундочку, попри всі політичні скандали, торговельні блокади, суперечки... Ось вам і реальна відповідь польським популістам та російським пропагандистам, які так старанно роздмухують міжнаціональну ворожнечу.

Можна скільки завгодно повертатися до історичних травм і рахувати старі образи. Але там, де є спільні економічні інтереси, гору мають брати здоровий глузд і державний прагматизм. Бо сваритися за таких умов стає значно дорожче.

Схоже, саме тому Буданов і акцентував увагу на економічних перспективах. Україна зацікавлена в тому, щоб польський бізнес активніше заходив на наш ринок і долучався до відбудови. Польща ж може зміцнити власну безпеку завдяки спільним виробництвам та українським оборонним технологіям. Тим паче, що експортний потенціал нашого ОПК навіть в умовах війни оцінюють щонайменше у 50–55 млрд доларів. А поєднання цих можливостей здатне вивести взаємодію двох країн на зовсім інший рівень. І не лише економічний, а й геополітичний.

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Зрештою, хіба не про сильну Польщу мріють самі поляки? То чому б не розвивати співпрацю, яка робить сильнішими обох?

Звісно, історія – болюча тема. І ніхто не пропонує її забувати. Тим більше поляки вже мають досвід подолання історичних суперечностей із сусідами. Згадайте Німеччину.

Після Другої світової відносини між країнами теж були напруженими. Окупація, злочини нацистського режиму, територіальні суперечки та глибока недовіра залишили по собі важкий спадок. Проте договір про добросусідство 1991 року та прагматична оцінка спільних вигод від співпраці поступово змінили ситуацію. Сьогодні Польща та Німеччина – не просто сусіди, а важливі економічні партнери із загальним товарообігом понад 133 млрд євро на рік.

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Тому й Україні з Польщею варто зробити з цього висновки. Бо можна й далі сперечатися про те, хто кому винен за минуле, а можна разом досягати більшого.

Тим паче, що сусідів ми не вибираємо, а от те, якими будуть наші відносини, – цілком здатні вплинути тут і зараз.

І подивіться на реакцію поляків на форумі у Варшаві. Це варто бачити наживо.

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