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"1000 на 1000 або 1500 на 1500": Зеленський підтвердив, що Україна і РФ в Абу-Дабі обговорюють великий обмін полоненими

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
225
"1000 на 1000 або 1500 на 1500": Зеленський підтвердив, що Україна і РФ в Абу-Дабі обговорюють великий обмін полоненими
Володимир Зеленський. Джерело: Пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що під час перемовин в Абу-Дабі Україна та Росія обговорюють великий обмін полоненими. Йдеться про формат "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500". 

Про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа ввечері 10 листопада. За його словами, із цією пропозицією представники США поїдуть до Росії

"Обговорили можливість обміну... Якийсь великий обмін, з цією аджендою поїдуть американці в Росію", – зазначив Зеленський.  

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Раніше медіа писали про те, що Україна та Росія під час першого дня переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах досягли домовленості щодо проведення масштабного обміну полоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом, однак кількість людей, яких планують повернути, не називалася. 

А ще перед початком переговорів очільник Офісу президента Кирило Буданов зазначав, що в Абу-Дабі значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими.

Як повідомляв OBOZ.UA, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть після переговорів України та Росії в Абу-Дабі відвідати Москву та Київ. Там вони планують провести окремі зустрічі з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

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