Блог | Замість величі – цвинтарі, або Скільки насправді коштує війна Путіна

СОТНІ ТИСЯЧ МЕРТВИХ – І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСІ!

450 100 смертей, пов’язаних із війною. 1 606 400 втрат особового складу. Рекордні 54 400 лише за один жовтень!

Поки Кремль розповідає росіянам про "перемоги", з’явилися дані, які показують зовсім іншу картину. Не з телевізора. Не з пропагандистських зведень. А з документів про смерть, які, за заявою хакерів, були отримані з інформаційних систем самого Росстату!

Хакерські групи Silent Crow та "Білоруські кіберпартизани" оприлюднили результати аналізу ймовірно викраденої бази російської державної статистики.

І ось що вони виявили:

356 056 смертей із кодом Y36 – воєнні дії.

38 229 смертей із кодом Y89.1 або відповідним описом бойових обставин.

18 291 запис про смерть під час воєнних дій.

13 671 смерть на окупованих територіях без зазначеної причини.

14 160 небойових смертей військовослужбовців.

Разом з іншими категоріями автори нарахували 440 982 документально зареєстровані смерті, а з урахуванням ще 9 118 статистично оцінених випадків – 450 100 смертей.

І ЗАРАЗ НАЙВАЖЛИВІШЕ!

Це не повний список усіх загиблих на війні!

Це підрахунок на основі ВИКЛЮЧНО актових записів про смерть, зареєстрованих у російській системі, та додаткової статистичної оцінки.

Тут немає всіх тих, чиї тіла досі лежать на українській землі. Тих, кого не знайшли. Тих, чию смерть ще не зареєстрували. Тих, хто роками залишається "зниклим безвісти".

Скільки їх насправді? Точної відповіді поки немає.

Але навіть ця неповна картина вражає своїми масштабами.

І це ще не все!

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ ПОВІДОМЛЯЄ:

Станом на 8 листопада 2026 року загальні бойові втрати російського особового складу від початку повномасштабного вторгнення становлять приблизно:

1 606 400 ОСІБ!

А ЖОВТЕНЬ 2026 РОКУ ВСТАНОВИВ НОВИЙ РЕКОРД!

За офіційною заявою президента України Володимира Зеленського, лише за один місяць російська армія втратила 54 400 військовослужбовців убитими та важкопораненими.

Уявіть собі: за 31 день – понад 54 тисячі людей, убитих або тяжко скалічених на війні!

У середньому – приблизно 1 755 осіб щодоби.

Це найбільший місячний показник від початку повномасштабного вторгнення.

І після всього цього російська пропаганда продовжує розповідати про "успішну спеціальну військову операцію". Сотні тисяч смертей. Мільйони зруйнованих доль. Матері, які не дочекаються синів. Діти, які виростуть без батьків. Родини, для яких війна закінчилася цинковою труною або повідомленням "зник безвісти".

І найстрашніше – усе це триває.

путін обіцяв росіянам велич держави. Натомість залишає їм кладовища, інвалідність, похоронки та державні документи про смерть.

Іронія в тому, що навіть якщо Москва приховує свої військові втрати, смерть усе одно залишає слід у державних реєстрах.

Кремль може приховувати правду від власного населення. Але він не може повернути загиблих до життя.

Важливе уточнення: достовірність і повнота оприлюдненої бази Росстату ще перевіряються незалежними журналістами. Росстат заперечує витік. Показники 450 100 смертей та 1 606 400 втрат особового складу отримані різними методами й не означають однакову кількість загиблих.