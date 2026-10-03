З росіян хочуть заднім числом стягнути податки з виграшів на спортивних ставках з 2023 року

Хоча у всьому цивілізованому світі дія нового нормативно-правового акта не поширюється на факти та відносини, що мали місце до набуття ним чинності, в країні-агресорці Росії ретроактивність законів вже давно є нормою. Саме тому там за новими нормами засуджують, наприклад, за дописи у мережі, зроблені задовго до ухвалення самого "закону". А тепер влада РФ хоче поширити ретроактивність на податки з виграшів на спортивних ставках минулих років.

Змінити правила оподаткування виграшів у букмекерів та тоталізаторів та поширити їх на всі виплати з 2023 року запропонував російський уряд. Причому відповідні поправки до податкового кодексу вже навіть внесено до Держдуми.

Податки "заднім числом"

При цьому пропонується не нараховувати пені російським букмекерам та не притягувати їх до відповідальності за "несвоєчасну" сплату податку, якщо всю суму буде перераховано "заднім числом", не пізніше, ніж до лютого 2027 року.

Наразі податкова база з виграшів визначається букмекером або тоталізатором окремо за кожною виплатою: із суми виграшу віднімається зроблена ставка. Уряд країни-агресорки пропонує відмовитися від такого порядку та вважати базою позитивну різницю між усіма виграшами за податковий період та сумою ставок. Розрахунок також пропонується вести наростаючим підсумком з початку календарного року.

Податок букмекери мають перераховувати при кожній виплаті або передачі грошей та іншого майна учаснику з урахуванням уже утриманого протягом року податку. Після закінчення податкового періоду розрахунок також проводитиметься з урахуванням раніше сплаченого податку.

Нові "правила" пропонується розповсюдити на "правовідносини", починаючи з січня 2023 року.

Бюджет країни-агресорки

, Росія планує у 2027 році витратити на військові потреби 17,1 трлн рублів, або близько $205 млрд. Це більш ніж на 40% перевищує обсяг видатків, закладений на 2026 рік, і майже на 380% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Такіі бюджетні плани є різким розворотом порівняно із ситуацією рік тому. Тоді російська влада планувала стримати зростання військових видатків, скоротити бюджетний дефіцит і відновити резерви, вичерпані під час війни.

Як зазначав OBOZ.UA, війна дедалі сильніше тисне на російський бюджет. За даними Інституту вивчення війни, за січень-серпень 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ сягнув 5,8 трлн рублів ($67,87 млрд, або 2,5% ВВП) – це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.