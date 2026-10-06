"Впустила пробірку з чумою": що стоїть за спалахом "чорної смерті" в Росії і чи є загрози для світу – The Times

У російському Шелехові після смерті 28-річної дослідниці Дар’ї Шипілової, яка могла контактувати зі збудником легеневої чуми, щонайменше 60 працівників протичумного інституту відправили на карантин. На тлі суперечливих заяв російських чиновників Казахстан, Монголія, Киргизстан та Узбекистан посилили санітарно-карантинні заходи.

Відомо, що Шипілова могла випадково розбити пробірку зі збудником чуми. Про це повідомляє The Times у матеріалі про ситуацію в Іркутській області.

Адже через два дні вона захворіла, а спочатку лікарі припустили, що у жінки коронавірус. Вона померла у п’ятницю.

Після її смерті щонайменше 60 співробітників установи помістили на карантин безпосередньо на території інституту. За словами одного з колег, Шипілова могла контактувати приблизно з 300 людьми.

Водночас обставини смерті залишаються нез’ясованими. Російське агентство громадського здоров’я заявило, що жінка померла від "пневмонії невідомої етіології" і що зв’язок між її роботою та смертю наразі не встановлено.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв назвав причиною смерті "небезпечне інфекційне захворювання". Наразі всіх встановлених контактних осіб взяли під медичне спостереження, а проведені аналізи не виявили у них ознак захворювання.

Водночас глава сусідньої Бурятії Олексій Циденов спочатку заявив, що Шипілова померла від чуми, але згодом відредагував повідомлення, додавши слово "можливо".

Ситуація викликала занепокоєння серед жителів Шелехова. Місцеві повідомляли про людей у захисних костюмах, масках і рукавичках. У дитячих закладах почали роздавати медичні маски, а працівникам алюмінієвого заводу в місті зробили їх обов’язковими.

Тоді як лікарі в Іркутську вже відкрито говорять про можливість чуми. Водночас місцеві жителі звинувачують владу в тому, що вона не надає достатньо інформації.

Російські чиновники закликали громадян не слухати "чутки" про спалах. Повідомлення регіональної влади із закликом не відвідувати Шелехов через "неофіційні повідомлення щодо підтвердженого випадку чуми" згодом видалили. Російський телеканал Ren TV також прибрав зі свого сайту п’ять матеріалів про інцидент.

Окремо з’явилася непідтверджена версія, що Шипілова могла захворіти під час експедиції до району кордону Росії з Монголією. Через суперечливі дані точна причина зараження наразі залишається невідомою.

Російський епідеміолог Михайло Фаворов, який живе у США, назвав історію із зараженням після розбитої пробірки малоймовірною. Працівники протичумного інституту працюють у спеціальних захисних костюмах, тому ймовірність інфікування за таких обставин дуже низька.

"Якщо ви розбиваєте пробірку, ймовірність зараження надзвичайно низька", – сказав Фаворов.

Схожу оцінку дав доктор Саймон Кларк, доцент клітинної мікробіології Університету Редінга. Він зазначив, що для зараження лабораторного працівника через розбиту пробірку "дуже багато чого має піти не так".

Після повідомлень із Сибіру сусідні держави посилили контроль. Казахстан заявив про підвищену готовність на прикордонних пунктах та запровадження санітарно-карантинних заходів. Підвищену увагу до ситуації також продемонстрували Монголія, Киргизстан та Узбекистан. Водночас жодна з цих країн не повідомляла про виявлені випадки чуми.

Ситуацію відстежують і у США. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що американська влада "стежить і уважно моніторить" ситуацію, однак наразі не вважає її приводом для паніки.

"Я не думаю, що це привід для тривоги, але це привід зосередитися й стежити за ситуацією", – сказав Рубіо.

Легенева чума спричиняється бактерією Yersinia pestis та передається переважно через дихальні краплі. Відомо, зо захворювання зазвичай піддається лікуванню антибіотиками, якщо терапію розпочати вчасно.

У світі щороку фіксують близько 2 тисяч випадків чуми. Водночас фахівці наголошують, що збудник не є "історичною" хворобою, а насправді й досі циркулює серед популяцій гризунів у різних регіонах Африки, Азії та Америки, а випадки зараження людей трапляються щороку.

Росія востаннє повідомляла про випадок чуми у 2016 році – тоді захворів 10-річний хлопчик в Алтайському краї. Наразі жодних підтверджень масштабного спалаху чуми в Росії немає, а головне питання залишається у тому, від чого саме померла співробітниця протичумного інституту та чи був її контакт із небезпечним збудником.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що смерть 28-річної співробітниці Іркутського науково-дослідного інституту боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу привернула увагу експертів та міжнародних організацій. Фахівчиня, яка працювала із небезпечними патогенами, померла у лікарні від тяжкої пневмонії "невідомого походження".

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