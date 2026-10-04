"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримували. Відео

У Москві 4 жовтня на узгодженому мітингу, організованому Комуністичною партією Російської Федерації (КПРФ) до річниці розстрілу Білого дому 1993 року, почалися масові затримання. За оцінкою очевидців, захід зібрав близько 2 тисяч людей.

Про це повідомляє "Нова газета Європа". За її даними, силовики затримали близько 60 людей, близько 20 із них доправили до відділу поліції "Краснопресненське".

Мітинг розпочався біля пам'ятника на площі Краснопресненська Застава, звідки люди пройшли до меморіалу на місці загибелі захисників Білого дому.

Силовики затримали 26 людей із КПРФ, близько 30 представників "Яблока" та ще кількох активістів.

За даними ініціативної групи Катерини Дунцової, 14 людей перебували в автозаку біля відділу МВС у Пресненському районі. Неповнолітніх правоохоронці відпустили.

Колишній депутат Московської міської думи Євген Ступін заявив, що силовики забирають із мітингу "молодь із прапорами". Також повідомлялося про затримання молодих людей із прапорами НДР.

Під час мітингу люди скандують низку гасел, серед яких: "Влада – народу, миру – мир", "Ми хочемо свободи", "Геть Роскомнагляд", "Ні політичним репресіям", "Свободу політичним в'язням" та "Геть партію шахраїв і злодіїв".

Силовики затримують учасникі... Джерело: Скриншот Розгорнути

Російські силовики затримуют... Джерело: Скриншот Розгорнути

На одному з відео видно, як силовики починають затримувати людей після вигуків "Геть царя!".

Крім того, учасники вимагають звільнити іжевського активіста Дмитра Морозова та висловлюють підтримку політику-комуністу Миколі Бондаренку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 29 березня в Росії під час акцій проти блокування інтернету силовики затримали щонайменше 18 людей у чотирьох містах. У Москві йшлося про 13 затриманих, ще двох доправили до поліції в Санкт-Петербурзі, двох – у Калузі та одного – у Воронежі.