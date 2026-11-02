Відповідь не забарилася: росіяни отримали сповіщення про "запуск ядерних боєголовок" після злому

У ніч проти 2 листопада в Росії відбувся злам системи оповіщення МЧС (міністерство-аналог ДСНС), внаслідок чого жителі держави-агресора отримали фейкові повідомлення про "запуск ядерних боєголовок на носіях P1-Sun". Невідомі хакери відправили це "попередження" росіянам після того, як український офіційний застосунок "Повітряна тривога" зазнав зовнішнього втручання.

Жителі РФ ділилися відповідними фото в соцмережах. Автоматичну розсилку отримали в різних регіонах країни, і вона також "підтягнулася" в деяких Telegram-каналах офіційної регіональної влади.

У РФ також зламали попередження про тривогу. Джерело: скриншот неправдивого сповіщення, яке надіслали хакери Розгорнути

Росіяни отримали відповідь від хакерів. Джерело: скриншот із телефону

Неправдиве попередження надс... Джерело: скриншот російського Telegram-каналу Розгорнути

В усіх регіонах РФ отримали... Джерело: скриншот російського Telegram-каналу Розгорнути

Повідомлення написане російською мовою та містить лайку. Із характеру викладу інформації одразу зрозуміло, що попередження не є офіційним.

"Загроза "двіжухи"! Не хвилюйтеся! По всіх регіонах Росії (болота) були запущені ядерні боєголовки на носіях P1-Sun!" – ідеться в тексті.

Російську систему "хакнули" дуже швидко. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Адміністратори пропагандистських інтернет-спільнот згодом пояснили, що невідомі зламали російські оповіщення про дронову та ракетну загрози.

Пояснення від пропагандистів. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Пояснення від пропагандистів. Джерело: скриншот російського Telegram-каналу

Що передувало

Зазначимо, що це відбулося всього за кілька годин після того, як український застосунок "Повітряна тривога" оголосив "тривогу" по всій країні та почав розсилати неправдиві повідомлення про "ядерну" та "хімічну" небезпеки, а також імовірність "вуличних боїв". У Повітряних силах ЗС України підтвердили, що застосунок піддався ворожому впливу й інформація, розіслана хакерами, не відповідає дійсності.

Станом на 2:00 понеділка "Повітряна тривога" відновлювала свою роботу й уже показувала регіони з "жовтою" та "червоною" тривогами правильно. Рух ворожих цілей на карті тимчасово не відображався.

Розробники наголосили, що застосунок не зберігає і не використовує персональні дані, тому жодної загрози для особистої інформації користувачів не було.

Пояснення про ситуацію з укр... Джерело: скриншот офіційного Telegram-каналу "Повітряна Тривога" Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, раніше голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров розповів, що невідомі нібито від його імені надсилали повідомлення представникам дипломатичного корпусу та партнерам України в різних країнах. Таким чином вони намагалися дізнатись інформацію про роботу України з партнерами та міжнародні переговори.