В Росії помер один із розробників "Новичка", яким отруїли Навального: усі подробиці. Фото

У Росії на 81-му році життя помер один із розробників нервово-паралітичної отрути "Новичок" Володимир Углєв. Останні роки він проживав в Анапі.

Про це повідомило російське The Insider. За даними опозиційного видання, він помер ще 26 жовтня. Проте обставини його смерті не повідомляються.

Про кого мова

Ім'я Углєва стало широко відомим 2018 року, коли біохімік дав низку інтерв'ю після отруєння в британському Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів. 2020 року, коли "Новичком" отруїли політика Олексія Навального, біохімік також активно коментував цей теракт.

До речі, у 2018 Угєва в Анапі збила машина. Пізніше росіянин припускав, що це був замах на нього.

Володимир Углєв. Джерело: The Insider

Володимир Углєв – випускник московського хіміко-технологічного інститут ім. Менделєєва за спеціальністю "хімія та технологія біологічно активних речовин". З 1975-го до 1990 року на посаді старшого наукового співробітника він працював у Вольському філіалі ДержНДІОХТ, який, зокрема, брав участь у розробленні отрути.

Крім того, до офіційного знищення хімічної зброї створенням і розробленням речовин класу "Новачок" займався 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут міноборони в селищі Шихани-2 Саратовської області. Саме там Углєв розробляв перші версії "Новачка".

Що таке "Новичок"

"Новичок" – сімейство високотоксичних бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Речовини цієї групи визнані Організацією із заборони хімічної зброї забороненими.

За словами Улєва, російського опозиційного політика Олексія Навального вбили саме "Новичком".

Та як повідомляв OBOZ.UA, насправді Навального отруїли не "Новичком". У Великій Британії, Швеції, Франції, Німеччині й Нідерландах стверджують, що у зразках біоматеріалів покійного було виявлено смертельний нейротоксин епібатидин.