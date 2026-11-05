В Кемеровській області РФ палає магістральний газопровід: пожежу видно за горизонт. Відео

У Кемеровській області Росії спалахнула масштабна пожежа на магістральному газопроводі. За попередньою інформацією, хлопок нібито стався через розгерметизацію трубопроводу.

Про це повідомили Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+. Вони також опублікували відео з місця події, на якому видно пожежу.

Це займання стало вже другим зафіксованим випадком на російських магістральних газопроводах за останній місяць. Попередній інцидент стався 13 жовтня в Пензенській області, де спалахнув газопровід системи "Середня Азія – Центр", що транспортує природний газ із країн Центральної Азії через територію Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у ніч на 5 листопада, ударні безпілотники атакували російську Рязань. Під удар потрапили нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries, де після вибухів спалахнули пожежі.

Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив займання на промислових об'єктах. За його словами, також були пошкоджені лінії електропередач, через що в частині міста виникли перебої з електропостачанням.