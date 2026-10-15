"Усі розуміють": у Росії злякалися атак України й почали говорити про створення дата-центру "судного дня"

Після українських ударів по дата-центрах "Яндекса" та "Сберу" в Росії заговорили про необхідність створення центру обробки даних "судного дня". Окупанти хочуть створити унікальний дата-центр для екстреного відновлення роботи сервісів.

З такою ініціативою виступив заступник голови правління "Ростелекому" Валерій Єрмаков. Про це повідомляють російські медіа.

Потреба нових реалій

За словами менеджера "Ростелекому", ще недавно такий сценарій здавався немислимим, проте сьогодні це стало суворою реальністю.

"Усі розуміють, що потрібен майданчик так званого "судного дня". Це такий майданчик резервних копій, на якому в разі чого ви завжди можете відновити свої сервіси. Це дійсно було неможливо уявити ще деякий час тому, але зараз це справді реальна потреба", – заявив Єрмаков.

Він визнав, що вся інфраструктура, яка створювалася в РФ раніше, будувалася виходячи з принципів ефективності та централізації. У сучасних умовах війни та постійних повітряних загроз високий рівень централізації перетворився на ключову вразливість.

Проблеми із застарілими мережами

Щоб знизити ризики, російські ІТ-компанії та телекомунікаційні оператори намагаються терміново переходити на мікростільникову архітектуру. Такий підхід передбачає розподіл сервісів і резервування потужностей між безліччю дрібних майданчиків по всій країні.

Однак на шляху до створення розподіленої мережі Росія зіткнулася з серйозними технічними перешкодами. Навіть без обстрілів уся магістральна мережа в країні працює на межі своїх можливостей.

Крім того, більшість високошвидкісних оптичних каналів будувалися 20–30 років тому. Через фізичне старіння оптоволоконних кабелів катастрофічно знижується пропускна здатність і надійність передачі даних.

Нагадаємо, супутникові знімки зафіксували масштабні пошкодження дата-центру "Яндекса" у Рязанській області. Сліди руйнувань і пожежі видно приблизно на третині будівлі, розташованої на території верстатобудівного заводу "Саста". На будівлі дата-центру помітні пошкодження, схожі на наскрізні отвори.

Як повідомляв OBOZ.UA, дрони Сил оборони завдали ударів по Саратовській області. У промисловій зоні міста Балаково лунали численні вибухи. Повідомляється про ураження дата-центру "Сбербанку" та металургійного заводу.