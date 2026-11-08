У центрі Москви поліція затримала сотні молодих людей: що відбувається

У так званому Китай-городі, районі в центрі Москви, де зазвичай збиралися неформальні групи молоді, пройшов неанонсований поліцейський рейд, під час якого було затримано кілька сотень молодих людей. Частину молоді після трьох і більше годин затримання вже відпустили, іншу частину юнаків та дівчат й досі продовжують утримувати у місцевих відділках поліції, причому пояснення родичам надаються самі різні.

Так, провладні пропагандисти стверджують, що поліцейські шукали "неформально одягнених"; у поліції офіційно заявили про "профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення громадського порядку". Своєю чергою звільнена молодь розповіла, що затриманих… масово мобілізують.

Загальна кількість затриманих досі невідома – за повідомленнями деяких, у тому числі й провладних джерел, в суботу поліція затримала в районі Китай-города 150-300 молодих людей. Серед них доволі багато неповнолітніх.

Так чи так, стверджується, що для проведення рейду до району приїхали понад десять автозаків.

Деякі із затриманих розповіли, що поліцейські під час рейду "першочергово звертали увагу на тих, хто був неформально одягнений".

Московська поліція заявила, що її співробітники "проводили попередження та припинення адміністративних правопорушень", у тому числі "пов'язаних із розпиванням алкогольної продукції у громадських місцях".

Своєю чергою деякі звільнені розповіли, що поліцейські вручали затриманим юнакам повістки у військкомат та/або пропонували укласти контракт на службу в армії. Ці розповіді різняться між собою, проте більшість каже, що "повістки давали всім без розбору", в тому числі юнакам з відстрочкою та взагалі неповнолітнім.

Китай-город – московське місце, де з часів горбачовської перестройки збираються підлітки та молоді люди, що належать до неформальних субкультур. Можливо, тому пропагандисти стверджують, що поліцейські шукали "неформально одягнених".

Та сам факт мобілізації неформалів кремлівські рупори чомусь ніяк не коментують.

t.me/ostorozhno_novosti/56964 Показати повністю

Як повідомляв OBOZ.UA, в Росії студентів залучають до армії за допомогою так званих спеціальних контрактів, які нібито дозволяють служити далеко від фронту та звільнитися через рік. Однак насправді такі угоди можуть не гарантувати ані служби в тилу, ані можливості залишити армію після завершення цього терміну.

Загалом країна-агресорка серйозно нарощує зусилля із залучення населення тимчасово окупованих територій України до війни. Причому для цього одночасно задіяв кілька механізмів, частина з яких поки дає змогу уникнути масштабної мобілізації. Але диявол криється в деталях...