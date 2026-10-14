У Ростові на НПЗ спалахнув ще один нафтовий термінал: стовп вогню здіймається на десятки метрів. Фото і відео

У Ростові-на-Дону продовжує горіти нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ, який атакували Сили оборони України ще 10 жовтня. Пізно ввечері там вибухнув ще один нафтовий резервуар, після чого над підприємством здійнявся високий стовп вогню.

У соціальних мережах поширюють відео масштабної пожежі на НПЗ. Місцеві жителі публікують кадри полум’я та діляться враженнями від побаченого.

За повідомленнями в соцмережах, пожежа на території Новошахтинського НПЗ триває вже четверту добу. Після вибуху ще одного резервуара полум’я стало помітним здалеку.

Очевидці стверджують, що стовп вогню здіймається на десятки метрів і його видно з різних районів міста. У мережі також з’являються коментарі про масштаб пожежі.

Удар по НПЗ

Новошахтинський нафтопереробний завод розташований у Ростовській області Росії. Як повідомляв OBOZ.UA, нафтоналивний термінал підприємства був атакований 10 жовтня.

На тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі Україна завдає ударів по об’єктах на території Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як 13 жовтня у Ростові спалахнула пожежа на території крупного металургійного заводу.