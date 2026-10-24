У російському Тольятті дрони знову атакували хімзавод: розгорілася пожежа. Відео

Рано-вранці 24 жовтня в російській Самарській області пролунали вибухи. Росіяни поскаржилися на удари по місту Тольятті.

Під атаку вкотре потрапив важливий для агресора хімзавод "Тольяттікаучук". Подробиці та кадри з місця подій зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Тольятті

Про те, що Самарська область зазнала атаки дронів, у каналі написали невдовзі після 6 години ранку.

"Тольятті, місцеві повідомляють, що було атаковано хімзавод "Тольяттікаучук", – йшлося в повідомленні.

Дрони атакували Тольятті. Джерело: Falcon Insight

Будинок на кадрі з Тольятті. Джерело: Falcon Insight

Точка зйомки відносно розташ... Джерело: Falcon Insight Розгорнути

Підприємство виробляє синтетичні каучуки та нафтохімічну сировину. Його продукція критично важлива для виробництва комплектувальних для бронетехніки й авіації.

Завод забезпечує близько чверті (25%) російського ринку синтетичних каучуків.

На кадрах, які публікували росіяни, було видно дим, що здіймався у передсвітанкове небо.

У Тольятті виникла пожежа

У Тольятті виникла пожежа

Місцеві жителі також фіксували прольоти дронів над містом.

З часом пожежа на місці удару лише розгорялася.

Атаковано хімзавод у Тольятті

Атаковано хімзавод у Тольятті

"Місцеві пишуть про сильну пожежу на заводі і також продовжують фіксувати безпілотники", – зазначали в Exilenova+ о 06:38.

На тлі атаки в місцевих російських каналах писали про евакуацію співробітників АвтоВАЗ.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 23 жовтня, вибухи гриміли в російському Орлі. Там було уражено важливий для військово-промислового комплексу Росії завод "Протон". Він виробляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.

Примітно, що після удару російські пропагандисти, які завзято підтримують удари ЗС РФ по житлових будинках і цивільній інфраструктурі в Україні, ураження цієї військової цілі назвали "терором" і здійняли галас через удар по "мирному об'єкту".